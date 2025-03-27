شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول ولاية أمريكية تمرر قانون التحقق من العمر لمتاجر التطبيقات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وقع حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، قانون مساءلة متجر التطبيقات، لتصبح بذلك أول ولاية تُلزم مطورى متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار مستخدميها، وبموجب هذا القانون يجب أن يكون عمر الأشخاص فى ولاية يوتا أكبر من 18 عامًا لإنشاء حساب جديد فى متجر التطبيقات، ويتعين على المستخدمين القاصرين ربط حساباتهم بحساب أحد الوالدين حتى يتمكن الشخص البالغ من منح الإذن للطفل باستخدام تطبيقات معينة.

يهدف هذا التشريع إلى حماية الأطفال والمراهقين، وفقًا لتود ويلر، عضو مجلس الشيوخ الجمهورى بالولاية راعى مشروع القانون، ومع ذلك فقد أثار أيضًا تساؤلات حول الخصوصية ومن يتحمل مسؤولية ضمان عدم رؤية المستخدمين القاصرين لمحتوى غير لائق.

ودعمت كل من ميتا وسناب وإكس هذا الإجراء، وقالت الشركات الثلاث فى بيان مشترك : "نشيد بالحاكم كوكس وولاية يوتا لكونهما أول من مكن الآباء والمستخدمين من التحكم بشكل أكبر فى تنزيلات تطبيقات المراهقين، ونحث الولايات الأخرى على دراسة هذا النهج الرائد، ويوفر هذا النهج للمستخدمين عناء إرسال معلوماتهم الشخصية بشكل متكرر إلى عدد لا يحصى من التطبيقات الفردية والخدمات عبر الإنترنت."

وعارضت جوجل، التى تدير متجر Play، مشروع القانون، ودعت الحاكم إلى نقضه وتواصلنا مع آبل وجوجل للتعليق بعد إقرار مشروع القانون.

فى الوضع الحالى، من المقرر أن يدخل قانون مساءلة متجر التطبيقات حيز التنفيذ فى 7 مايو، ولكن يبدو أنه سيواجه تحديات قانونية، حيث عارضت جماعات الخصوصية الرقمية هذا القانون وقوانين أخرى مماثلة، مشيرةً إلى مخاوف أمنية بشأن كيفية استخدام بيانات التحقق من العمر الحساسة أو حمايتها.

كما أدت قوانين ولايات أخرى تُلزم الخدمات الإلكترونية بتأكيد أعمار المستخدمين إلى رفع دعاوى قضائية.