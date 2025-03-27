شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل وجوجل وأوراكل فى ورطة مالية بقيمة 850 مليار دولار بسبب تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه تطبيق تيك توك مصيرا غامضا فى الخامس من أبريل، ففى ذلك التاريخ تنتهى صلاحية الأمر التنفيذى للرئيس دونالد ترامب، الذى يأمر وزارة العدل بعدم تطبيق قانون حظر تيك توك فى الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا.

وكان بإمكان ترامب اتباع بند فى مشروع القانون يسمح بتمديد المهلة لمدة 90 يومًا للسماح لشركة بايت دانس، مالكة تيك توك، بسحب استثماراتها من التطبيق، لكنه قرر توقيع الأمر التنفيذي.

يسهم هذا القرار فى تداعيات خطيرة، فقد يحمّل آبل وجوجل وأوراكل مسؤولية قانونية بقيمة 850 مليار دولار.

و قد تُغرّم آبل وجوجل لإعادة تيك توك إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما، علمًا بأن أوراكل توفر خدمات سحابية للتطبيق.

وأكد الخبراء، أن تأجيل الموعد النهائى لتخلى بايت دانس عن تيك توك، سيُجبر أوراكل وآبل وجوجل وشركات أخرى على الاستمرار فى المخاطرة بمسؤولية قانونية خطيرة.

وأعادت آبل وجوجل تيك توك إلى متجرى التطبيقات وجوجل بلاى على التوالى فى 14 فبراير، بعد أن أزالتا التطبيق فى 19 يناير قبل تنصيب ترامب وإصداره أمرًا تنفيذيًا يمنح تيك توك مهلة 75 يومًا.

ولا تزال آبل وجوجل وأوراكل تواجه مسؤولية مالية ضخمة قدرها 850 مليار دولار، فقد يتحدد مستقبل تيك توك فى الولايات المتحدة حاليًا بمدى المسؤولية المالية التى قد تواجهها شركات آبل وجوجل وأوراكل.