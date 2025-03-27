شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش هيظهر فى السماء النهاردة.. تعرف على نسبة إضاءة القمر والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 27 يومًا من دورته، وهو فى مرحلة الهلال المتناقص حيث تصل إضاءته اليوم بنسبة 5%، أى أنه لا يظهر بشكل ملحوظ فى سماء الليل، وتُظهر مراحل القمر مرور الوقت فى سماء الليل، ففى بعض الليالى، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضى، هذه التغيرات فى المظهر هى مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تقع الأطوار الرئيسية الأربع للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر فى أبهى صوره.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هى "القمر الجديد"، وسيحدث ذلك يوم السبت 29 مارس، وهو ما يُسمى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن جانبه المضاء يكون بعيدًا عن الأرض، أى باتجاه الشمس.

ويقع مدار القمر أحيانا بين الأرض والشمس أثناء القمر الجديد، مما يتسبب فى حدوث كسوف شمسى، وهذا الشهر، ستشهد الأرض كسوفًا جزئيًا للشمس فى 29 مارس.