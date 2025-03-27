شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 27 قمرا صناعيا من ستارلينك إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة سبيس إكس مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت إلى مدارها من كاليفورنيا، وأعادت الصاروخ المعزز إلى الأرض، حيث حمل صاروخ فالكون 9 مهمة ستارلينك 11-7 بما مجموعه 27 قمرًا صناعيًا إلى مدارها من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، انطلق صاروخ سبيس إكس من مجمع الإطلاق الفضائي 4E، وبعد أكثر من ثماني دقائق بقليل، هبط الصاروخ المعزز للمرحلة الأولى، B1063، على متن سفينة سبيس إكس المسيرة المتمركزة في المحيط الهادئ.

كانت هذه هي المرة الرابعة والعشرين التي يتم فيها إطلاق وهبوط الصاروخ B1063، الذي سبق له أن أطلق 15 مهمة ستارلينك، بما في ذلك أحدث مهمة له، وهي مهمة ستارلينك في يناير.

واصلت المرحلة العليا من فالكون 9 رحلتها إلى الفضاء لنشر أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضى منخفض (LEO) بعد حوالى 60 دقيقة من الإقلاع، كما هو مخطط له.

أعلنت سبيس إكس عن نجاح عملية النشر، وتنضم هذه الأقمار إلى كوكبة ضخمة تضم أكثر من 7100 قمر صناعي تابع لستارلينك في مدار أرضي منخفض، وفقًا لخبير تتبع الأقمار الصناعية والفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، وتوفر الشبكة المدارية العالمية، مجتمعةً، إنترنتًا عالي السرعة لعملاء ستارلينك حول العالم.