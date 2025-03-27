شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى جديد على تيليجرام: Grok AI لإيلون ماسك ينضم إلى المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة فقط من اكتساح Grok AI للإنترنت بتعليقاته اللاذعة، أعلنت شركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك، عن دمج روبوت الدردشة الذكي في تيليجرام، مما يشكل خطوة جديدة في توسيع نطاقه بعد أن كان متاحًا فقط على منصة X (تويتر سابقًا) وتطبيق Grok الخاص.

الآن، سيتمكن مستخدمو تيليجرام من التفاعل مع Grok AI مباشرة، مما قد يمنح التطبيق دفعة قوية في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التحديات القانونية والتنافس مع واتساب، الذي عزز منصته بإطلاق ميزات MetaAI.

تيليجرام وسباق الذكاء الاصطناعى

يواجه تيليجرام تحديات قانونية منذ أغسطس 2024، حيث تم اتهامه بتسهيل بعض الأنشطة غير القانونية، إلى جانب إلقاء القبض على مؤسسه، بافل دوروف. ومع غياب ميزات الذكاء الاصطناعي عن التطبيق، بدأ بعض المستخدمين بفقدان الاهتمام، خاصة مع تقدم واتساب في هذا المجال.

لكن مع إدماج Grok AI، يبدو أن تيليجرام يسعى لاستعادة مكانته وجذب المزيد من المستخدمين. ومع ذلك، فإن هذه الميزة الجديدة لن تكون متاحة للجميع، حيث ستكون حصرية لمشتركي Telegram Premium وX Premium، على عكس MetaAI في واتساب، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة أكبر.

كيف يمكن استخدام Grok AI على تيليجرام؟

لاستخدام Grok AI، يجب على المستخدمين البحث عن “GrokAI” في تيليجرام وبدء محادثة معه. حتى الآن، لم يتم الإعلان عن إمكانية طرح الميزة للمستخدمين العاديين غير المشتركين في النسخة المدفوعة.

Grok 3.. هل هو حقًا أذكى 10 مرات؟

أعلنت xAI أن تيليجرام قام بدمج أحدث نموذج من Grok، وهو Grok 3، الذي تم وصفه بأنه أكثر قدرة بعشر مرات مقارنة بالإصدارات السابقة، مع تحسينات في المنطق والتحليل والمهام الإبداعية.

لكن هل هذا فعلاً يحدث فرقًا؟

رغم كل هذه الادعاءات، يواجه Grok AI تدقيقًا حكوميًا في بعض الدول، مثل الهند، حيث أعربت وزارة تكنولوجيا المعلومات هناك عن مخاوفها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي للغة عامية وأساليب تعبير غير خاضعة للرقابة عند مناقشة مواضيع سياسية واجتماعية وتاريخية. وقد طلبت الوزارة إيضاحات من منصة X حول طبيعة ردود Grok، إلا أنها لم تصدر أي إشعار رسمي حتى الآن.

Grok AI.. هل هو البديل الحقيقي لـ ChatGPT وGemini؟

تم تطوير Grok AI من قبل شركة xAI، التي أسسها إيلون ماسك عام 2023، كمنافس مباشر لنماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل ChatGPT من OpenAI وGemini من Google.

لكن ما يميز Grok هو أنه لا يتجنب المواضيع الجدلية، بل يتعامل معها بأسلوب أكثر انفتاحًا وصراحة، على عكس معظم روبوتات الدردشة التي تعتمد على رقابة مشددة في المحتوى.

المستقبل: فرصة أم تحدٍ؟

يُظهر دخول Grok AI إلى تيليجرام أن هناك منافسة متزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي على التطبيقات الاجتماعية، ولكن السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل ستساعد هذه الخطوة تيليجرام على استعادة شعبيته، أم أنها مجرد تجربة أخرى في عالم يتغير بسرعة؟