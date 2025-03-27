شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يحذر: تطبيق Signal مستهدف من قراصنة روس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إذاعة NPR، أنه بعد أيام من ثغرة إدارة ترامب، أصدر البنتاجون تحذيرًا من استخدام تطبيق المراسلة سيجنال Signal بسبب ثغرة أمنية في التصيد الاحتيالي.

وقد جاء ذلك في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة حصلت عليها NPR، والتي شملت انه تم رصد ثغرة أمنية في تطبيق سيجنال للمراسلة، وتبين أن هناك مجموعات من القرصنة الروسية المحترفة تستخدم ميزات "الأجهزة المرتبطة" في سيجنال للتجسس على المحادثات المشفرة".

وذكرت المذكرة أن مجموعات القرصنة الروسية "تستهدف سيجنال للتجسس على أشخاص ذو وظائف مرموقة.

في المقابل صرح متحدث باسم تطبيق سيجنال لإذاعة NPR، أن المذكرة لم تكن تتعلق بأمن سيجنال، بل بهجمات التصيد الاحتيالي على المنصة، لذا، إذا كنت تستخدم التطبيق، فكن حذرًا بشكل خاص من محاولات خداعك لربط الأجهزة بحسابك، أو تواصل ببساطة عبر قنوات مختلفة.

يأتي ذلك بعد أن تم استخدام التطبيق في الضربات الأمريكية الأخيرة على جماعة الحوثي باليمن، وقد حظرت مذكرة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2023 استخدام تطبيقات الهاتف المحمول حتى للحصول على "معلومات غير سرية خاضعة للرقابة".