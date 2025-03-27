شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف سمك iPhone 17 Air وكأنه أنحف هاتف حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث صورة مسربة حديثًا تُقارن السُمك المُحتمل لهاتفي iPhone 17 Pro و iPhone 17 Air، تُظهر مدى رقة هذا الهاتف الغامض المُنتظر.

وقال التقرير ، ظلّ iPhone 17 Air (الذي يُشاع أنه سيحل محل Plus في سلسلة iPhone 17 القادمة ) محلّ شائعات لأشهر ، ومن المُتوقع أن يكون أنحف هاتف iPhone حتى الآن، بسمك 5.5 مم (أو 5.44 مم وفقًا للبعض) ، والآن تُظهر لنا صورة جديدة من المُسرّب ماجين بو مدى رقة iPhone المُحتمل مُقارنةً بهاتف iPhone 17 Pro.

لا يمتلك ماجين بو بالضرورة سجلًا حافلًا بالتسريبات، ولكنه كان مُصيبًا في بعض الأحيان، وقال الان قد يكون سمك iPhone 17 Air أقل بنصف سمك iPhone 17 Pro تقريبًا.

ويبدو أن هذه نماذج مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مبنية على صور CAD ، وقد تسربت مؤخرًا العديد من رسومات CAD لسلسلة iPhone 17 ، بما في ذلك رسومات تُظهر تصميمًا جديدًا مثيرًا للجدل لجزيرة الكاميرا.

وهذه الصورة توضح مدى نحافة الهاتف، كما تُظهر أن الهاتف أعرض قليلاً من آيفون 17 برو، وهذا متوقع إذا كانت شاشته أكبر (كما تشير الشائعات).

iPhone 17 Air



على الرغم من التسريبات الكثيرة في الأشهر الأخيرة، إلا أنه بعيد كل البعد عن التأكيد فى الإطلاق حتى الان ، ومن المتوقع الكشف عن الجهاز النحيف الأنيق في سبتمبر، ولكن كل ما نعرفه الآن يعتمد على النصائح والتكهنات.

ومن المتوقع أن يهز الهاتف تصميمًا جديدًا مع "شريط كاميرا" يشبه Pixel في الأعلى ، وقد يضيف شريط الكاميرا سماكة إضافية بمقدار 4 مم إلى الجسم النحيف للغاية ، وبصرف النظر عن ذلك، يُقال إن iPhone 17 Air سيجلب تقنية بطارية جديدة بفضل خلايا الطاقة عالية الكثافة ، لذلك قد لا تقلق بشأن عمر البطارية الرهيب ، كما يشاع أن شاشته تبلغ حوالي 6.6 أو 6.7 بوصة ، لذلك لن يكون "مضغوطًا" بشكل خاص على الرغم من حجمه النحيف.