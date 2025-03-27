شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ant Group تكشف عن رقائق ذكاء اصطناعي متطورة في ظل سعي الصين للهيمنة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت Ant Group، المدعومة من جاك ما، عن رقائق ذكاء اصطناعي يمكنها دعم تدريب النماذج الأساسية بتكلفة أقل بنسبة 20% مقارنة بالمنافسين العالميين مثل OpenAI و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، ووفقًا لوكالة بلومبرج يعتمد هذا الإنجاز الجديد على أشباه موصلات مصنوعة محليًا في الصين لتدريب النماذج باستخدام نهج Mixture of Experts في التعلم الآلي، ولا يقتصر الأمر على تقليل التكاليف، بل يمثل أيضًا خطوة مهمة في تعزيز موقع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

واعتمدت أنت جروب على رقائق مطورة محليًا، تم الحصول عليها من مجموعة علي بابا بقيادة جاك ما ومن هواوي تكنولوجيز، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، وتتيح هذه التقنيات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل بشكل ملحوظ، مع تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي تقدمها رقائق "إنفيديا" مثل H800.

وعلى الرغم من أن "أنت جروب" لا تزال تعتمد على رقائق "إنفيديا" في تطوير تقنياتها، فإنها تستخدم أيضًا بدائل أخرى، مثل أشباه الموصلات من شركة AMD والرقائق الصينية الأخرى.

ومع هذا التطور الجديد، تنضم أنت جروب إلى سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت تكثّف فيه الصين جهودها لمنافسة الولايات المتحدة في هذا المجال، وتؤكد مزاعم الشركة بشأن قدرتها على تقليل تكلفة تدريب النماذج بنسبة 20% على أهمية النماذج الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، والتي استثمرت فيها شركات مثل أوبن إيه أي و"جوجل" مليارات الدولارات.

تسليط الضوء على الكفاءة في تطوير الذكاء الاصطناعي يبرز بعد نجاح شركة DeepSeek الصينية الناشئة، التي أذهلت العالم بقدرات روبوت الدردشة الخاص بها، وزعمت الشركة أن نموذجها تم تدريبه بأقل من نصف التكلفة التي أنفقتها الشركات الكبرى.

ويعتمد هذا النهج على نماذج MoE، التي تُقسّم المهام إلى مجموعات بيانات أصغر، مما يقلل الضغط على العتاد مع الحفاظ على أداء فعال، ومع ذلك لا تزال هناك تساؤلات حول مدى دقة هذه النماذج وسرعتها مقارنة بالنماذج الأكثر تقدمًا، مثل GPT من OpenAI و"Gemini" من "جوجل".