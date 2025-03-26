شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق Gemini 2.5 Pro.. أقوى نموذج ذكاء اصطناعي حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google رسميًا عن إطلاق Gemini 2.5 Pro، أحدث وأقوى نموذج ذكاء اصطناعي طورته حتى الآن، مما يمثل قفزة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي، ويتميز الإصدار الجديد بقدرات تفكير متقدمة، حيث يمكنه معالجة المهام خطوة بخطوة واتخاذ قرارات أكثر دقة وذكاءً، مما يحسن جودة الردود ودقتها عند التعامل مع المهام المعقدة.

قدرات Gemini 2.5 Pro الجديدة

في بيانها الرسمي، أوضحت Google أن Gemini 2.5 Pro يعد نموذجها الأكثر تقدمًا حتى الآن للمهام المعقدة، حيث تصدّر لوحة صدارة LMArena—وهو مقياس يحدد تفضيلات المستخدمين البشر—بهامش كبير، مما يعكس مستوى ذكاء وأداء متطورًا، كما يتفوق النموذج الجديد في حل المسائل الرياضية وكتابة الأكواد البرمجية، متصدرًا معايير AIME 2025 للرياضيات وGPQA diamond للعلوم.

Google وصفت جميع نماذج Gemini 2.5 بأنها “نماذج تفكير” قادرة على تحليل المعلومات والتفكير المنطقي قبل تقديم الردود، مما يحسن من أداء الذكاء الاصطناعي بشكل عام. وصرحت الشركة بأنها تعمل على دمج هذه القدرات في جميع نماذجها المستقبلية، مما يعزز من دقة وتفوق هذه الأنظمة في معالجة المهام المعقدة ودعم الوكلاء الذكيين (context-aware agents).

تحسينات رئيسية في Gemini 2.5 Pro

1. قدرات برمجية فائقة

• يعتبر قفزة نوعية عن الإصدار السابق (Gemini 2.0) من حيث إنتاج الأكواد البرمجية وتعديلها وتحويلها.

• يتميز بقدرته على تصميم تطبيقات ويب ديناميكية ومتقدمة، مما يجعله أداة قوية للمطورين ومهندسي البرمجيات.

• سجل 63.8% في اختبار SWE-Bench Verified لتقييم قدرات البرمجة، وهو أحد أعلى الدرجات في هذا المجال.

2. أداء متطور في التفكير المنطقي

• يتمتع Gemini 2.5 Pro بقدرة عالية على تحليل المشكلات الرياضية والعلمية، متجاوزًا نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في اختبارات مثل AIME 2025 وGPQA diamond.

3. دعم للنماذج متعددة الوسائط

• يعتمد Gemini 2.5 على نظام متعدد الوسائط يسمح له بفهم النصوص والصور والفيديوهات، مما يعزز من كفاءته في التعامل مع البيانات المختلفة.

4. توسعة سياق الفهم إلى مليون رمز (Token Context Window)

• يدعم الآن سياقًا يمتد إلى 1 مليون رمز، مما يجعله قادرًا على معالجة بيانات ضخمة بذكاء ودقة أكبر.

• ستتم زيادة هذا النطاق إلى 2 مليون رمز قريبًا، مما سيحسن من قدرة النموذج على التعامل مع نصوص طويلة ومعقدة.

إتاحة Gemini 2.5 Pro للمستخدمين

أعلنت Google أن Gemini 2.5 Pro أصبح متاحًا الآن عبر Google AI Studio وتطبيق Gemini لمشتركي Gemini Advanced. كما سيتم دمجه قريبًا في منصة Vertex AI لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي محسنة للمطورين والشركات.

بالإضافة إلى ذلك، صرّحت الشركة بأنها ستكشف قريبًا عن تفاصيل الأسعار، مما سيمكن المستخدمين من الوصول إلى مستويات استخدام أعلى تناسب التطبيقات الإنتاجية واسعة النطاق.

يُعتبر Gemini 2.5 Pro خطوة كبيرة نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وقوة، حيث يجمع بين قدرات برمجية وتحليلية متقدمة مع تحسينات كبيرة في التعلم العميق والتفاعل مع المستخدمين. مع استمرار Google في تطوير تقنياتها، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي، مما سيؤثر بشكل كبير على مجالات مثل البرمجة، والبحث العلمي، وتحليل البيانات.