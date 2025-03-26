شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل تحت الضغط.. هل تزيلان تيك توك من متاجرهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركتا آبل وجوجل خطر مسؤولية مالية ضخمة تصل إلى 850 مليار دولار بسبب استمرار عرض تطبيق تيك توك في متاجرهما الإلكترونية، رغم حظره المؤقت في الولايات المتحدة.

حظر تيك توك وتأثيراته القانونية

تم حظر تيك توك في الولايات المتحدة لأول مرة في 19 يناير، لكنه عاد بعد 13 ساعة فقط بموجب أمر تنفيذي من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي منح التطبيق تمديدًا حتى 5 أبريل لحل قضايا تتعلق بملكية بيانات المستخدمين الأمريكيين.

مع اقتراب هذا الموعد وعدم وجود حل واضح، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل، جوجل، وأوراكل عواقب قانونية ومالية هائلة. وقد حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن عدم الامتثال للقوانين لن يكون مستدامًا على المدى الطويل.

مخاطر قانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى

في خطاب رسمي موجه إلى الرئيس ترامب، دعا أعضاء مجلس الشيوخ إدوارد ماركي، كريس فان هولين، وكوري بوكر إلى توضيح موقف الحكومة بحلول 28 مارس.

وأكدوا أن استمرار آبل وجوجل في توفير التطبيق عبر متاجرهما يعد انتهاكًا للقانون، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مستقبلية. كما تخضع أوراكل أيضًا لمراقبة دقيقة بسبب تقديمها خدمات الحوسبة السحابية لـ تيك توك.

رد وزارة العدل الأمريكية والمخاوف المستقبلية

أكدت وزارة العدل الأمريكية لهذه الشركات الثلاث أنها لن تطبق القانون في الوقت الحالي، ولكن يبقى السؤال حول مدة استمرار هذه الضمانة.

حل بديل: استحواذ أمريكي على تيك توك؟

أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أبدوا رفضهم لحظر تيك توك بالكامل، ويفضلون خيار فصل الشركة عن مالكها الصيني ByteDance لضمان استمرار وصول 170 مليون مستخدم أمريكي و7 ملايين منشئ محتوى إلى التطبيق.

مع اقتراب الموعد النهائي في 5 أبريل، ظهرت شائعات حول إمكانية شراء شركات أمريكية لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، لكن ByteDance أكدت مرارًا أن فصل خوارزميتها أمر معقد وقد يستغرق سنوات.

لا يزال مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير واضح، لكن الضغط السياسي والقانوني يتزايد على آبل وجوجل وأوراكل، ما قد يعرضهم لمسؤوليات مالية هائلة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع خلال الأيام المقبلة.