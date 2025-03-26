شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن عن مؤتمر WWDC 2025: تغييرات جذرية قادمة لأنظمة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل رسميًا أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو، حيث سيشمل جلسات عبر الإنترنت للمطورين إلى جانب الكلمة الرئيسية التي ستعقد في 9 يونيو في مقر آبل بارك.

تغييرات كبيرة في أنظمة التشغيل

من المتوقع أن تكشف آبل خلال الكلمة الرئيسية عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل iOS و iPadOS و macOS، مع تحديثات كبرى تتضمن تصميمًا جديدًا بالكامل مستوحى من visionOS. يتميز هذا التصميم الجديد بمظهر شفاف وزجاجي أكثر حداثة، وهو ما يظهر في شعار WWDC 2025 الذي يحمل الرقم “25” بشكل شفاف، مما يشير إلى أن هذا سيكون أكبر إعادة تصميم منذ iOS 7.

فعاليات المؤتمر والمشاركة

بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، ستقدم آبل تجربة مباشرة للمطورين، حيث سيتمكن الحاضرون من التفاعل مع خبراء آبل من خلال جلسات فردية وجماعية، إلى جانب أنشطة خاصة. وستُباع التذاكر بكميات محدودة للمطورين الراغبين في حضور الحدث شخصيًا، بينما ستتوفر جلسات مجانية عبر الإنترنت طوال أيام المؤتمر الخمسة.

يُعد WWDC 2025 فرصة كبيرة للمطورين لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات القادمة لأنظمة آبل، ومن المتوقع أن يجذب انتباه الملايين حول العالم لمتابعة التطورات الجديدة.