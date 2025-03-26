شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تنافس فى مجال الفضاء بصاروخ يستخدم لإطلاق الحمولات إلى مدار أرضى منخفض والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة Isar Aerospace، وهى شركة طيران خاصة مقرها ميونيخ، لإطلاق صاروخها Spectrum الذي يبلغ ارتفاعه 95 قدمًا من النرويج، ولم يسبق أن وصل صاروخ انطلق من الأراضي الأوروبية إلى مداره، لكن شركة ألمانية ناشئة تسعى الآن لتغيير هذا الوضع.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صُممت مركبة الإطلاق الطموحة ذات المرحلتين لإرسال أقمار صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم إلى مدارها، تمامًا مثل منافسيها، بما فى ذلك شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك.

بعد أكثر من ست سنوات من التطوير، كان من المقرر إطلاق Spectrum يوم الاثنين من مركز Andøya الفضائي في جزيرة Andøya النائية في النرويج، لكن أُلغى الإطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية، وستحاول مرة أخرى في وقت لاحق، سيتم تأكيده لاحقًا.

لا تزال مركبة الإطلاق ومداها في حالة جيدة، ويعمل الفريق على تحديد نافذة إطلاق جديدة بالتعاون مع ميناء AndoyaSpace الفضائي.

تأمل الشركة الناشئة، التي تقول إنها جمعت أكثر من 400 مليون يورو (335 مليون جنيه إسترلينى)، فى بناء ما يصل إلى 40 مركبة إطلاق سنويًا في المستقبل فى مصنع خارج ميونيخ، وكل ذلك لوضع الأقمار الصناعية فى المدار.

سُميت شركة Isar Aerospace على اسم النهر الذى يتدفق عبر ميونيخ، وقد تأسست عام 2018 على يد دانيال ميتزلر وماركوس براندل وجوزيف بيتر فلايشمان.

ومن بين أهداف مهمتها تقليل "حواجز الدخول إلى الفضاء" وتوفير "وصول سهل إلى الفضاء للعملاء العالميين" من خلال صاروخها Spectrum.

تقول الشركة إن Spectrum يستخدم الأكسجين السائل والبروبان، مما يوفر دفعًا عالي الأداء ونظيفًا يقلل من التأثير البيئي، وتضيف الشركة: "من خلال تمكين الوصول إلى الفضاء، نساهم في تقدم البشرية والتنمية التكنولوجية والاقتصادية المستدامة لكوكبنا".