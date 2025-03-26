شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العقوبات الأمريكية لن تُعيق قطاع الذكاء الاصطناعى الصينى.. DeepSeek كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لي كاي فو، الرئيس التنفيذي لشركة 01.AI الصينية الناشئة، بأن الصين قلّصت الفجوة في تطوير الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة إلى ثلاثة أشهر فقط في بعض المجالات، بفضل إتقان شركات مثل DeepSeek استخدام الرقاقات وتطبيق الخوارزميات بكفاءة أعلى.

وقال لي، وهو شخصية بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي والرئيس السابق لشركة جوجل في الصين، إن شركة DeepSeek الناشئة كشفت عن تقدم الصين في مجالات مثل هندسة برمجيات البنية التحتية.

وقد أحدثت شركة DeepSeek نقلة في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي عندما أطلقت في يناير نموذجًا لاستدلال الذكاء الاصطناعي، قالت إنه مُدرّب بشرائح أقل تطورًا، وأن تطويره أقل تكلفة من منافسيها الغربيين.

وقد طعن هذا الإعلان في افتراض أن العقوبات الأمريكية تُعيق قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، وأوضح قائلا:" "في السابق، كنت أعتقد أن الفجوة كانت تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وكانت الصين متأخرة في كل شيء، أما الآن، فأعتقد أن هذا التأخر ربما يكون ثلاثة أشهر في بعض التقنيات الأساسية، ولكنه في الواقع متقدم في بعض المجالات المحددة".

وأضاف أن عقوبات واشنطن على أشباه الموصلات كانت "سلاحًا ذا حدين" خلقت تحديات قصيرة المدى، لكنها أجبرت الشركات الصينية أيضًا على الابتكار في ظل قيود، مشيرًا إلى كيفية تطوير الشركات الصينية لخوارزمياتها.

وقال لي، في إشارة إلى كيفية عرض نماذج DeepSeek للمستخدمين عملية التفكير قبل تقديم الإجابات - وهي قدرة طورتها OpenAI لأول مرة ولكنها لم تُطرح للمستخدمين: "إن قدرة DeepSeek على فهم سلسلة الأفكار باستخدام طريقة جديدة للتعلم المعزز تُمثل مواكبة للولايات المتحدة.



وقد انضم قطاع التكنولوجيا الصيني إلى السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد فترة وجيزة من إطلاق ChatGPT من OpenAI أواخر عام 2022، ولكن حتى إطلاق DeepSeek، قال العديد من قادة التكنولوجيا في البلاد إنهم متأخرون كثيرًا عن نظرائهم الغربيين.



وقال لي إن الاستثمار في نماذج الملكية الخاصة أصبح "شجاعًا" لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في بيئة سوقية تهيمن عليها شركات التكنولوجيا العملاقة ذات التمويل الجيد وبدائل مفتوحة المصدر سريعة التطور.

وأضاف أن 01.AI ستركز بدلاً من ذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية - حلول برمجية تساعد العملاء على نشر النماذج الأساسية بشكل أفضل.

و في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت 01.AI منصة Wanzhi، وهي منصة برمجية جديدة تساعد الشركات على نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف لي أن الشركة بدأت بالفعل في تحقيق إيرادات وتتوقع نموًا لعام 2025 يصل إلى أضعاف ما حققته العام الماضي والذي بلغ 15 مليون دولار.