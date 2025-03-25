شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح إصدار جديد من لعبة "God of War" بقصة جانبية من الأساطير اليونانية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة لمحبي سلسلة God of War، تشير التقارير إلى أن لعبة جديدة بقصة جانبية تدور أحداثها في الأساطير اليونانية الأصلية للسلسلة قيد التطوير، ومن المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

يأتي هذا التقرير بالتزامن مع احتفال بلايستيشن بالذكرى السنوية العشرين للسلسلة، حيث قدمت تحديثًا مجانيًا جديدًا للعبة God of War Ragnarök كجزء من الاحتفال.

عودة إلى الأساطير اليونانية؟

وفقًا للصحفي جيف جروب من Giant Bomb، فإن العنوان الجديد ليس مجرد نسخة محسنة من الألعاب القديمة، بل لعبة جديدة تمامًا تدور في عالم الأساطير اليونانية، وأوضح في منشور على منصة Bluesky أن المشروع الجديد قادم في 2025 وسيكون تجربة جانبية في عالم God of War، وليس جزءًا رئيسيًا من السلسلة.

وقال جروب في منشوره: "الجميع يسأل عن هذا الموضوع، لذلك حاولت معرفة المزيد: لا تزال هناك لعبة جديدة في عالم God of War اليوناني قادمة هذا العام، لكنها ليست مجموعة Remaster ، إنها مشروع جانبي جديد.”

وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات حول وجود مجموعة نسخ محسنة (Remaster Collection)، ولكن أحد مصادره أبلغه أن هناك احتمالاً لإعلان رسمي خلال الذكرى السنوية العشرين للسلسلة.

مستقبل سلسلة God of War

حتى الآن، لم تعلن Santa Monica Studio رسميًا عن مشروعها القادم، ولكن من المعروف أن God of War Ragnarök كان بمثابة نهاية لسلسلة الإسكندنافية التي بدأت عام 2018. ومع ذلك، صرّح كوري بارلوغ، المخرج الإبداعي في استوديو سانتا مونيكا، سابقًا أن السلسلة قد تتوسع إلى ميثولوجيات أخرى مستقبلاً.

كما تحتفل Sony بمرور 20 عامًا على انطلاق سلسلة God of War، حيث أطلقت تحديثًا مجانيًا للعبة Ragnarök تحت اسم Dark Odyssey Collection، مضيفًا مظاهر جديدة للشخصيات، وأسلحة، وملحقات، ودروعًا جديدة، كما شملت الاحتفالات عرضًا خاصًا لمجموعة من البضائع الحصرية ومعرضًا خاصًا لتاريخ السلسلة.

ما التالي؟

رغم الاحتفالات بالذكرى السنوية، لم تكشف Sony رسميًا عن خططها لمستقبل السلسلة. وكان قد تم إلغاء مشروعين من مشاريع الألعاب الحية (Live Service) في يناير الماضي، حيث تردد أن أحدهما كان مشروعًا متعلقًا بـ God of War.

من ناحية أخرى، يُشاع أن استوديو Santa Monica يعمل على عنوان جديد بالكامل (IP جديد) غير مرتبط بالسلسلة، وهو ما ظهر في ملف LinkedIn لأحد مطوري الفريق. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي تفاصيل رسمية حتى الآن.

إذا صحت هذه التقارير، فإن عشاق God of War قد يكونون على موعد مع عودة إلى الأساطير اليونانية في 2025. وبينما لا تزال Santa Monica تلتزم الصمت بشأن خططها، فإن إمكانية إصدار لعبة جديدة بقصة جانبية في العالم اليوناني ستكون خبرًا مثيرًا لجميع محبي السلسلة.