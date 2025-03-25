شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تضيف ميزة جديدة تمكنك من مشاركة أغانى Spotify على تحديثات الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس منصة واتساب تطوير ميزة جديدة لتطبيقه على نظام iOS تهدف إلى تسهيل مشاركة الموسيقى مع تحديثات الحالة.



وقد رُصدت هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام iOS، وتُمكّن المستخدمين من مشاركة الموسيقى من Spotify مع تحديثات الحالة عبر خاصية التكامل، حيث تُلغي هذه الميزة خطوات مثل إعادة التوجيه والنسخ واللصق للروابط.

تكامل Spotify مع تحديثات حالة واتساب

ويعمل تطبيق المراسلة الفورية من Meta Platforms على تطوير تكامل Spotify مع تحديثات حالة واتساب لإصداره في إصدار مستقبلي من التطبيق.



وقد رُصدت هذه الميزة في إصدار WhatsApp Beta 25.8.10.72 لتطبيق iOS واستنادًا إلى لقطات شاشة شاركها متتبع الميزات، ستتضمن مشاركة الموسيقى مع تحديثات الحالة معاينةً من واتساب، تعرض معلومات مثل عنوان الأغنية واسم الفنان وغلاف الألبوم.



علاوة على ذلك، يُتوقع وجود رابط لفتح المقطع الموسيقي مباشرةً على Spotify عبر خيار التشغيل وبمجرد طرحه سيشاهد المستخدمون خيار حالة جديد في صفحة المشاركة على Spotify لنظام iOS، مما يجعل تجربة مشاركة الموسيقى في واتساب تُضاهي إنستجرام.

ولازالت هذه الميزة الجديدة قيد التطوير، وقد لا يتمكن حتى مُختبرو النسخة التجريبية الذين سجلوا أنفسهم عبر برنامج TestFlight من Apple من الوصول إليها في الوقت الحالى.



ومن المتوقع طرحها لمزيد من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب لنظام iOS خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويؤكد التقرير أن الموسيقى المُشاركة في تحديثات الحالة ستتمتع بنفس التشفير الشامل المُستخدم في الدردشات، مما يعني أن المُستلمين المقصودين فقط هم من سيتمكنون من الوصول إليها.