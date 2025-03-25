شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا أمريكيا سريا للتجسس فى الذكرى 19 لأول إطلاق لها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس مهمتها الثالثة لهذا العام لصالح وكالة الأقمار الصناعية الأمريكية للتجسس، في الذكرى التاسعة عشرة لإطلاق الشركة الأول، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 من منصة في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا في مهمة NROL-69 لصالح مكتب الاستطلاع الوطني (NRO).



ووفقا لما ذكره موقع "space"، مر 19 عامًا على الإطلاق الذي تلا إطلاق سبيس إكس الأول، والذي أرسل صاروخ فالكون 1 نحو السماء من جزيرة كواجالين أتول في جنوب المحيط الهادئ.



فشلت تلك المهمة، وكذلك رحلتا فالكون 1 التاليتان، وعاد الصاروخ إلى العمل، محققًا نجاحه في مهمتيه الرابعة والخامسة في سبتمبر 2008 ويوليو 2009 على التوالي، قبل أن يُسحب من الخدمة ليحل محله صاروخ فالكون 9، الذي ظهر لأول مرة في يونيو 2010.



لم يقدم مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) أي معلومات سوى وصف موجز لشعار المهمة، الذي يُظهر طائر طنان بأسلوب الأوريجامي يحوم أمام أرض رطبة بعيدة.



كما لا يتم الكشف عن المدار الذي يستهدفه NROL-69. لم تُقدّم سبيس إكس هذه المعلومات، وقطعت الشركة بثها الإلكتروني بناءً على طلب مكتب الاستطلاع الوطني بعد حوالي تسع دقائق من الإطلاق، عقب هبوط المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 بنجاح في كيب كانافيرال.



ووفقًا لوصف سبيس إكس للمهمة، كانت هذه هي عملية الإقلاع والهبوط الثانية لهذا الصاروخ المُعزز تحديدًا.