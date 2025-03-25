شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Pixel 10.. تسريبات جديدة حول المعالج والكاميرا والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق Google Pixel 9a، تتجه الأنظار الآن إلى الهاتف الرائد القادم من جوجل، Pixel 10، وعلى الرغم من أن الإطلاق لا يزال على بعد عدة أشهر، فقد بدأت التسريبات والشائعات بالكشف عن بعض التفاصيل المهمة حول الجهاز، بما فى ذلك المعالج والكاميرا والميزات الذكية المتقدمة.

معالج Tensor G5: أداء أفضل وكفاءة أعلى

وفقًا للتسريبات، سيعمل هاتف Pixel 10 بمعالج Tensor G5، الذي سيتم تصنيعه بتقنية TSMC 3nm، ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بمعالج Tensor G4 المصنّع بتقنية Samsung 4nm. وعلى الرغم من أن هذا التغيير من المتوقع أن يعزز كفاءة الأداء وعمر البطارية، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن القوة الحاسوبية الخام لن تشهد تحسنًا هائلًا مقارنة بالإصدار السابق.

اكتشاف حديث في كود AOSP (مشروع أندرويد مفتوح المصدر) أشار إلى وجود سلسلة Pixel 10، حيث تم ذكر الجهاز في مناقشة حول وضع أداء جديد يسمى “وضع الأداء” المصمم لتحسين سرعة التشغيل بنسبة تصل إلى 30٪.

كما تكشف قائمة Geekbench أن معالج Tensor G5 يجري اختباره حاليًا على أندرويد 15، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق Pixel 10 بنظام أندرويد 16، وفقًا لتقاليد جوجل في إطلاق هواتفها مع أحدث إصدار من النظام.

تصميم Pixel 10 وتحسينات الكاميرا

من المتوقع أن يحتفظ Pixel 10 بتصميم جوجل المميز، بما في ذلك الشريط الكاميرا الخلفي، لكنه قد يشهد تحسينات كبيرة، أبرزها إضافة نظام كاميرا ثلاثي لأول مرة في الإصدار الأساسي من الهاتف.

ووفقًا للتقارير، فإن هذا النظام سيشمل:

• مستشعر رئيسي عالي الدقة

• عدسة تليفوتو للتقريب البصري

• كاميرا بيريسكوب للتكبير بعيد المدى

تسريبات أخرى تشير إلى أن الكاميرات قد تأتي بدقة 64 ميجابكسل لكل من العدسة الرئيسية والعدسة الواسعة والتقريب البصري، مع دعم تكبير 50x رقمي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تبقى هذه المواصفات غير مؤكدة حتى الآن، إذ تستند إلى تصميمات فنية من مصممين مستقلين وليست معلومات رسمية من جوجل.

قدرات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في Pixel 10

تعمل جوجل على تعزيز إمكانيات الذكاء الاصطناعي في هواتفها القادمة، ومن بين الميزات المتوقعة في Pixel 10:

• “Video Generative ML”: أداة ذكاء اصطناعي لتحرير الفيديو داخل تطبيق Google Photos.

• “Speak-to-Tweak”: ميزة تتيح للمستخدم تعديل الصور عبر الأوامر الصوتية.

• “Sketch-to-Image”: وظيفة مشابهة لميزة الذكاء الاصطناعي من سامسونج، حيث يمكن تحويل الرسومات إلى صور واقعية.

• “Pixel Sense”: مساعد ذكاء اصطناعي متطور مصمم لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا وتفاعلية مع التطبيقات المختلفة في هواتف بيكسل.

موعد الإطلاق المتوقع

بحسب التسريبات، من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Google Pixel 10 رسميًا في أغسطس 2025، مع ميزات متقدمة في الأداء والتصوير والذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض ميزات الذكاء الاصطناعي ستكون حصرية لهواتف بيكسل 10 أم سيتم طرحها لاحقًا لهواتف بيكسل الأقدم.