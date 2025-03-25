شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Gemini Live.. بعد طرح التحديث الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل رسميًا عن إطلاق ميزات جديدة لتطبيق Gemini Live، المدعوم بمشروع Project Astra، حيث تشمل هذه التحديثات إمكانية مشاركة الشاشة والبث المباشر عبر الكاميرا، وتهدف هذه الميزات إلى تحسين تجربة المساعد الذكي، مما يسمح له برؤية شاشة الهاتف والإجابة على الأسئلة في الوقت الفعلي، مما يجعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة واندماجًا في الاستخدام اليومي.

مشاركة الشاشة مع Gemini Live

وفقًا لتقرير حديث، اكتشف أحد مستخدمي أندرويد زرًا جديدًا يحمل اسم “مشاركة الشاشة مع Live” داخل واجهة Gemini، تم رصد الميزة لأول مرة على هاتف من طراز شاومي، وفقًا لما نشره موقع 9to5Google، حيث شارك المستخدم مقطع فيديو يُظهر كيفية تفاعل Gemini مع الشاشة وقراءتها في الوقت الفعلي.

البث المباشر بالكاميرا عبر Gemini Live

إلى جانب مشاركة الشاشة، حصل المستخدمون أيضًا على إمكانية البث المباشر بالكاميرا، مما يسمح لهم بالتفاعل مع محيطهم مباشرة عبر واجهة Gemini Live، وعند تشغيل البث، يبدأ Gemini في تحليل المشهد وإعطاء ردود فعل سياقية.

في عرض توضيحي نشرته جوجل مؤخرًا، تم استعراض كيفية استخدام هذه الميزة، حيث طلب أحد المستخدمين من Gemini اقتراح لون طلاء مناسب لإناء خزفي قام بتزيينه حديثًا. هذه الوظيفة تأتي ضمن إطار Project Astra، الذي يهدف إلى جعل Gemini أكثر قدرة على فهم وتحليل الصور والفيديوهات في الوقت الفعلي.

ما مدى توفر هذه الميزات؟

خلال معرض MWC 2025، أعلنت جوجل أن ميزة مشاركة الشاشة والفيديو المباشر ستكون متاحة لمشتركي Gemini Advanced ضمن خطة Google One AI Premium على أجهزة أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي يناير الماضي، أكدت جوجل أن هواتف بيكسل وسلسلة هواتف الشركات الاخري ستكون من أوائل الأجهزة التي تحصل على ميزات Project Astra مثل مشاركة الشاشة والبث المباشر، ومع ذلك، لا تزال هذه الميزات في مرحلة الإطلاق التدريجي ولم يتم توفيرها لجميع مستخدمي أندرويد بعد.

أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة iPhone، فلم تعلن جوجل حتى الآن عن جدول زمني محدد لإطلاق Project Astra على نظام iOS.

يُعد إطلاق هذه الميزات الجديدة خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف الذكية، حيث تتيح مشاركة الشاشة والبث المباشر إمكانيات جديدة تجعل التفاعل مع الأجهزة أكثر ذكاءً وفعالية. ومع التوسع التدريجي في توفر هذه الميزات، يترقب المستخدمون موعد الإطلاق الرسمي على جميع الأجهزة، مما يجعل تجربة Gemini Live أكثر تطورًا واندماجًا في الحياة اليومية.