شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تدرس تزويد سماعات AirPods الجديدة بكاميرا صغيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب بعض التوقعات إلى أن آبل تدرس تزويد سماعات AirPods الجديدة بكاميرا صغيرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتيح مسح المزيد من البيانات لتجربة استماع أكثر تخصيصًا.

ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تعمل Apple على إضافة كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء في AirPods، مما قد يساعد الجهاز على تغذية الذكاء الاصطناعي بمزيد من البيانات.

من المرجح ألا تكون هذه الكاميرات كاميرات تقليدية، بل مستشعرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء - مماثلة لتلك التي تعمل بتقنية Face ID في iPhone، وفقًا لتقرير صادر عن Macrumors، قد تساعد الشركة على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في أجهزتها المستقبلية.

ولم يتم التأكد بشأن إمكانية أن تزود آبل سماعاتها الجديدة بهذه الميزة، ففي يونيو 2024، توقع محلل سلسلة التوريد في شركة Apple، مينج تشي كو، أن يبدأ الإنتاج الضخم لسماعات AirPods المزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء بحلول عام 2026.

وأشار كو إلى أن Apple تهدف باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء هذه، إلى تحسين تجارب الصوت المكانية، لا سيما عند إقرانها بسماعة الرأس Vision Pro من Apple.

وعلى سبيل المثال، إذا أدار المستخدم رأسه أثناء مشاهدة مقطع فيديو، فقد يتحول الصوت لتأكيد الصوت من الاتجاه الذي يواجهه، مما يخلق تجربة أكثر سلاسة، ليس هذا فحسب، بل تُلمح كاميرات الأشعة تحت الحمراء هذه أيضًا إلى إمكانية "التحكم بالإيماءات في الهواء"، مما يُمكّن المستخدمين من إدارة التشغيل، والرد على المكالمات، أو التنقل عبر واجهات الواقع المعزز (AR) بحركات يد بسيطة.