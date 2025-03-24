شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Dune: Awakening تبدأ الحجز المسبق.. تعرف على متطلبات تشغيلها على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Funcom المطوّرة لألعاب الكمبيوتر عن بدء الحجز المسبق للعبة النجاة متعدّدة اللاعبين Dune: Awakening، المستوحاة من رواية الخيال العلمي الأسطورية لفرانك هربرت وأفلام Legendary Entertainment ومن المنتظر طرح اللعبة فى 20 مايو، حيث أصبح اللاعبون الآن على بعد أقل من شهرين لخوض مغامراتهم المشوّقة على أخطر كوكب في الكون.

وتتوفر الآن الإصدارات الثلاثة؛ Standard و Deluxe و Ultimate من اللعبة عبر طلبات الشراء المسبقة من خلال منصة Stream، وويشمل إصدار Ultimate، موسيقى تصويرية رقمية مذهلة مدتها 90 دقيقة، إلى جانب العديد من الميزات الحصرية.

إصدارات اللعبة

يبلغ سعر إصدار Standard للعبة Dune: Awakening حوالى 49.99 دولار أمريكي، بينما يُتاح إصدار Deluxe بسعر 69.99 دولار أمريكي، وإصدار Ultimate بسعر 89.99 دولار، وسيتمّ منح اللاعبين ميزة الوصول المبكر لمدة 5 أيام إلى جانب العديد من العناصر الحصرية داخل اللعبة.

كما يتضمن الإصداران Deluxe و Ultimate تذكرة الموسم (Season Pass) التي تتيح الوصول إلى أربع حزم محتوى إضافية قابلة للتنزيل على مدار الوقت، مع إتاحة الوصول إلى أول حزمة عند الإطلاق.

ويشمل إصدار Deluxe أيضًا درع ساردوكار المخيف، القوة العسكرية النخبوية التي تطارد اللاعبين داخل اللعبة، أما إصدار Ultimate، فيضيف إلى ذلك رداء بول أتريديس الواقي الشهير من فيلم 2021، مع كتاب فني رقمي، وموسيقى تصويرية رقمية، ونماذج ألوان حصرية، بالإضافة إلى مجموعة قصر كالادان التي تضم قطع بناء، وعناصر قابلة للتزيين، وديكورات مميزة.

ومع قيام اللاعبين بطلب الشراء المسبق لأي إصدار، بما في ذلك الإصدار القياسي، سيحصلون على نمط ألوان عالمي يمكن تطبيقه على المركبات والأسلحة والدروع، بالإضافة إلى تراريروم المعذّب، أحد عناصر العرض الجميلة داخل القاعدة والذي يضم فأر الصحراء الشهير.

متطلبات التشغيل على الكمبيوتر الشخصي الحدّ الأدنى للمتطلبات

•نظام التشغيل: Windows 10 (64-bit) أو نسخة أحدث.

•المعالج: Intel Core i5-7400 أو المعالج AMD Ryzen 3 1200

•الذاكرة: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM

•بطاقة الرسومات: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) أو AMD Radeon 5600XT (6GB)

•سعة التخزين: 60 جيجابايت من المساحة المتاحة

المواصفات المقترحة

•نظام التشغيل: Windows 10 (64-bit) أو نسخة أحدث.

•المعالج: Intel Core i7-10700K أو المعالج AMD Ryzen 5 2600X

•الذاكرة: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM

•بطاقة الرسومات: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB) أو AMD Radeon 6700XT (12GB)

•سعة التخزين: 75 جيجابايت من المساحة المتاحة