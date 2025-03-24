شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شائعات حول ساعات آبل المزودة بكاميرات.. لن تدعم FaceTime والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقارير إلى أن شركة آبل تعمل على عدة نماذج جديدة من ساعة Apple Watch مزودة بكاميرات مدمجة، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في عام 2027، ووفقًا لنشرة "Power On"، تخطط آبل لإدراج كاميرا ضمن منطقة الشاشة في نموذج مستقبلي من سلسلة آبل ووتش، بينما يحتمل أن توضع الكاميرا على الجانب الأيمن من ساعة Apple Watch Ultra، بالقرب من التاج الرقمي.

يؤكد جورمان أن هذه الكاميرات لن تتيح إجراء مكالمات فيس تايم عبر الساعة، بل ستستخدم لتمكين خاصية "الذكاء البصري" في النماذج المستقبلية، ستتيح الخاصية لمستخدمي الساعة الحصول بسرعة على معلومات عن الأماكن أو الأشياء المحيطة بهم؛ فمثلاً، يمكن للمستخدم توجيه ساعته نحو مطعم ليطلع على مواعيده أو تقييماته أثناء مروره بجواره.

ظهر الذكاء البصري لأول مرة على جميع نماذج آيفون 16 العام الماضي، وهو متوفر الآن على نماذج آيفون 15 برو بدءًا من إصدار iOS 18.4.

كما تستعد آبل لإدراج كاميرات صغيرة في نماذج مستقبلية من سماعات AirPods، مما سيزيد من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ويساهم في تعزيز تنافسها مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء الأخرى في السوق.