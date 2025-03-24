شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي الذي لا يحتاج إليك.. خبير تقني يوضح الفارق بين Manus والنماذج التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقتصر على الشات بوتات التي تجيب على أسئلتك، أو الأدوات التي تساعدك في الكتابة والتصميم، فربما عليك إعادة التفكير مجددًا، فقد أعلنت شركة صينية تُدعى Manus AI عن إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في العالم يحمل اسم Manus، والذي يمثل قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى عكس النماذج اللغوية المعروفة مثل ChatGPT أو Gemini، لا ينتظر Manus AI أوامرك أو توجيهاتك ليعمل، بل يتمتع بقدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، وتنفيذ المهام دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

من جهته علق محمد مغربي، خبير الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي على هذا التطور قائلاً: "Manus AI يمثل نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تفاعلية، بل أصبح كيانًا قادرًا على التفكير واتخاذ القرارات بشكل مستقل."

الفرق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي وManus AI؟

ووفقًا لـ "مغربي"، فإن الفرق الرئيسي بين النماذج التقليدية وManus AI يكمن في قدرته على العمل بشكل ذاتي، ويوضح ذلك بقوله: "الذكاء الاصطناعي التقليدي يعتمد على المدخلات البشرية، حيث يحتاج المستخدم إلى توجيهه بأسئلة أو أوامر لتنفيذ المهام المطلوبة، بينما Manus AI يحدد أهدافه الخاصة ويبدأ في تنفيذها دون تدخل بشري."

مميزات Manus AI

يتمتع Manus AI بقدرة تشغيل ذاتية، حيث لا يحتاج إلى إشراف أو توجيهات مباشرة، بل يعمل باستقلالية كاملة، كما يتميز بذكاء متعدد المهام يمكنه من البرمجة، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، وحتى تطوير الألعاب والتطبيقات دون أي تدخل بشري.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع الأدوات المختلفة، حيث يستطيع التعامل مع المتصفحات، وقواعد البيانات، وتحرير الملفات، من ناحية أخرى، يمتلك كفاءة إنتاجية غير مسبوقة، إذ يعمل بسرعات تفوق سرعة البشر بمئات المرات، دون أن يتأثر بالتعب أو الملل. كما يتميز بدقة متناهية، ما يجعله خاليًا من الأخطاء البشرية الناتجة عن الإرهاق أو النسيان.

نقاط الضعف والتحديات

وأشار "مغربي" إلى انه رغم الميزات المتقدمة التي يتمتع بها Manus AI، إلا أن هناك بعض التحديات والمخاطر التي لا يمكن تجاهلها، حيث يقول في هذا السياق: "لا يزال هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى، ولم يُفتح للعامة بعد، كما أن هناك مخاوف حقيقية تتعلق بإمكانية استخدامه بشكل غير أخلاقي، مثل أتمتة عمليات الاحتيال الإلكتروني أو غيرها من الأنشطة الضارة."

من بين المخاطر الأخرى التي قد يسببها Manus AI هو التأثير على سوق العمل، ويوضح "مغربي" ذلك بقوله: "يمكن لهذا النموذج أن يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية، مثل المحاسبة، البرمجة، التسويق، بل وحتى بعض الأدوار القيادية، مما قد يؤدي إلى تحديات كبيرة في سوق العمل."

تأثير Manus AI على المستقبل

يشير الخبراء إلى أن ظهور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة مثل Manus AI قد يؤدي إلى تحولات جذرية في مجالات متعددة، حيث يمكن أن يُحدث ثورة في سوق العمل من خلال خلق فرص جديدة في مجالات الإشراف والتطوير، وفي الوقت ذاته، قد يُسرّع من عمليات البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

أما على المستوى الجيوسياسي، فإن ظهور تقنيات متقدمة بهذا الشكل قد يشكل تحديًا للريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، ويقول "مغربي: "إذا نجح هذا النموذج، فقد تنتقل الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة إلى الصين، وهو ما قد يعيد تشكيل التوازن التكنولوجي العالمي."