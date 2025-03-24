تكنولوجيا: هواتف اندرويد الرائدة القادمة قد تصل بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Galaxy S25 Ultra بسعر 1,175 دولارًا مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، في حين أن منافسيه مثل OnePlus 13 وHonor Magic7 Pro وXiaomi 15 Ultra يعتمدون على مستشعرات 50 ميجابكسل فقط.

لكن يبدو أن الشركات المنافسة تستعد لمواكبة هذا التطور في الجيل القادم من هواتفها الرائدة.

تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى خمس شركات تخطط لاستخدام مستشعرات 200 ميجابكسل في هواتفها المقبلة، بدعم من خليفة معالج Snapdragon 8 Elite الموجود في S25 Ultra.

حاليًا، بدأت بعض الهواتف الرائدة أو القادمة في استخدام كاميرات بدقة 200 ميجابكسل، لكنها غالبًا ما تكون خلف عدسات زووم بيريسكوب بدلاً من الكاميرا الرئيسية. مثال على ذلك، هاتف X200 Ultra القادم الذي يُشاع أنه سيضم هذه التقنية.

لكن مع ذلك، يُقال إن Snapdragon 8 Elite Gen 2 سيدعم تشغيل كاميرا واحدة فقط بدقة 200 ميجابكسل في الوقت نفسه، وهو نفس الحال بالنسبة لشريحة MediaTek Dimensity 9500، التي ستعمل على تشغيل بعض الهواتف الذكية المتميزة الأخرى.

لذلك، قد تجد Vivo نفسها أمام خيار صعب بين استخدام مستشعر 200 ميجابكسل ككاميرا رئيسية أو الاحتفاظ به كعدسة تليفوتوغرافية في هاتفها المرتقب X300 Ultra. ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أنها قد تؤجل هذا التغيير حتى إطلاق X400 Ultra.

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