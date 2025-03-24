شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيقات خطيرة للأندرويد يمكنها سرقة بياناتك.. احذفها فورًا والان مع تفاصيل الخبر

أزالت جوجل عددًا من تطبيقات أندرويد الخطيرة التي تم تنزيلها ملايين المرات من متجر جوجل بلاي، بعد اكتشاف تورطها في تجاوز ميزات الأمان الصارمة لـ نظام أندرويد 13، وعلى الرغم من أن المستخدمين يثقون في التطبيقات المتاحة على المتجر الرسمي، فإن بعض التطبيقات تستغل هذه الثقة لسرقة البيانات الشخصية والأموال.

تؤكد جوجل باستمرار أن أمان متجرها قد أصبح أقوى، إلا أن تقريرًا صادرًا عن شركة الأمن السيبراني BitDefender كشف عن قائمة تضم 330 تطبيقًا ضارًا، مما يشير إلى استمرار التحديات الأمنية، حتى بعد إزالة معظم هذه التطبيقات من المتجر.

وأشار التقرير إلى أن المتسللين أصبحوا أكثر مهارة في تطوير تطبيقات يمكنها تقليد التطبيقات الأصلية، وحتى الاختباء داخل الأجهزة دون إثارة الشبهات، كما أوضح الباحثون أن هذه التطبيقات اجتازت فحوصات جوجل بلاي عند المراجعة، ولكن بعد تنزيلها، أضاف المطورون ميزات خبيثة سمحت بسرقة كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان دون علم المستخدم.

والمشكلة الكبرى أن هذه التطبيقات كانت تقدم وظائف عادية ومفيدة، مثل تتبع النفقات، ومسح QR، ومراقبة الصحة، ما جعلها تبدو غير مشبوهة.

AquaTracker

ClickSave Downloader

Scan Hawk

Water Time Tracker Be More

TranslateScan

ومن بين التطبيقات التي حذرتها شركة الأمن السيبراني:

جوجل تحذر: احذف هذه التطبيقات فورًا لحماية بياناتك

هذه التطبيقات تم تنزيلها أكثر من مليون مرة، وتم نشرها على متجر جوجل بلاي بين أكتوبر 2024 ويناير 2025.

وأكدت جوجل أنه لم يعد أي من هذه التطبيقات متاحًا على المتجر، ولكن إذا كان أي منها مثبتًا على جهازك، فمن الضروري حذفه فورًا لحماية بياناتك وأمانك المالي.