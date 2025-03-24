شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول مركبة مدارية فى القارة الأوروبية من النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري شركة ناشئة ألمانية رحلة تجريبية لصاروخها "سبيكتروم" من قاعدة أندويا الفضائية النرويجية فوق الدائرة القطبية الشمالية، اليوم الاثنين، وهي الأولى من نوعها بالنسبة لأوروبا، التي تحرص على الحفاظ على الوصول المستقل إلى الفضاء.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يتم الإطلاق بين الساعة 12:30 ظهرا و3:30 عصرا (بين الساعة 11:30 صباحا و2:30 عصرا بتوقيت جرينتش)، إذا سمح الطقس بذلك، وسيكون هذا الإطلاق أول إطلاق عمودي لمركبة مدارية في القارة الأوروبية، خارج روسيا.



وأضافت القناة، أن ارتفاع الصاروخ الصغير "سبيكتروم" سيبلغ 28 مترا وقطره مترين ويحمل حمولة طن واحد، ولن يحمل أي حمولة في هذه المناسبة، ولا يتوقع أن يصل إلى المسافة المدارية.



وقال "دانييل ميتزلر" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "إيسار إيروسبيس" الشركة المصنعة للصاروخ: إن "كل ثانية من الرحلة ثمينة، لأنها تسمح لنا بجمع البيانات واكتساب الخبرة، ثلاثون ثانية من الرحلة تعتبر نجاحا حقيقيا بالفعل".



وأضاف أنه يتوقع الوصول إلى المدار بهذه التجربة، وفي الواقع لم تنجح أي شركة حتى الآن في إطلاق أول مركبة إطلاق مدارية لها إلى المدار.. مشيرا إلى أن "شركة سبيس إكس" (التابعة للملياردير إيلون ماسك) تحتاج إلى أربع محاولات، لكننا نريد الذهاب بشكل أسرع".

ويحتل الفضاء مكانة بارزة في تقرير دراجي، الذي نشر العام الماضي، بشأن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.



وبسبب حرمانها من الوصول إلى محطات الفضاء الروسية ومنصات الإطلاق نتيجة التوترات الخطيرة مع موسكو، وجدت أوروبا نفسها في وضع صعب بسبب التأخير في تطوير صاروخ "أريان 6" وتعليق إطلاق صاروخ "فيجا-سي" بعد وقوع حادث.



وصرح "توني تولكر- نيلسن" مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية (إي إس إيه)، بأن "صعود هذه الجهات الفاعلة الجديدة وخدمات الإطلاق الأوروبية الجديدة جزء من هدف مشترك: ضمان الوصول المستقل والسيادي إلى الفضاء. ومن المتوقع أن يتعزز دورها في السنوات القادمة".



وقال "تولكر- نيلسن" إنه "بغض النظر عن النتيجة، فإن إطلاق "سبيكتروم" سيشكل علامة فارقة مهمة، لأنه أول إطلاق لصاروخ أوروبي بالكامل تحت مسئولية خاصة.. مؤكدا أننا "ندعم هذه الديناميكية بشكل كامل".



وتكون الرحلة المقررة، اليوم الاثنين، من قبل شركة "إيسار إيروسبيس" أول إطلاق عمودي لمركبة مدارية في القارة الأوروبية، حيث كانت مثل هذه الإطلاقات في السابق تنطوي فقط على صواريخ دون مدارية.



وفي بريطانيا، أوقفت شركة "فيرجن أوربت" المملوكة للملياردير "ريتشارد برانسون"، والتي استخدمت طائرة "بوينج 747" لإطلاق صاروخ إلى ارتفاعات عالية، عملياتها بعد فشل إطلاقها الأول من ميناء الفضاء كورنوال في جنوب غرب إنجلترا في مطلع عام 2023.