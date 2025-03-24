شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين تقفز مع تفاعل الأسواق مع خطة ترامب المحتملة للرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة بيتكوين قفزة كبيرة فى بداية الأسبوع، حيث ارتفعت لتصل إلى 87,127.50 دولار اليوم، الإثنين، مع تفاعل المستثمرين إيجابيًا مع التقارير التي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتبنى نهجًا أكثر توازنًا فى تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ 2 أبريل المقبل.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة فى العالم بعدما تم الكشف عن أن إدارة ترامب قد تفرض رسومًا جمركية انتقائية، تركز على دول معينة ذات اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من فرض رسوم واسعة على صناعات بأكملها.



ووفقًا لتقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذه الخطة قد تشمل اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان والهند وفيتنام، ففي البداية كان هناك بعض الغموض بشأن هذه الرسوم الجمركية، مما أثر سلبًا على الأصول ذات المخاطر.



ومع ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بالنهج الأكثر تحديدًا أسهمت في رفع معنويات الأسواق، مما زاد من الثقة في الأصول الأكثر مخاطرة مثل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وشهد سوق العملات المشفرة بشكل عام أيضًا ارتفاعًا، حيث تبعت معظم العملات البديلة بتكوين في الصعود وارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 3.3% لتصل إلى 2,069.05 دولار، بينما ارتفعت عملة "اكس ار بي"، ثالث أكبر عملة، بنسبة 3.1% لتصل إلى 2.4652 دولار.



كما سجلت عملات أخرى مثل "سولانا" ارتفاعًا بنسبة 6.2%، و"كاردانو" بنسبة 2%، و"بوليجون" بنسبة 2.8%. ومن بين عملات الميم، ارتفعت "دوجكوين" بنسبة 3.5%، بينما قفزت عملة ترامب "$TRUMP" بنسبة 9.4%.



وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أشار سابقًا إلى أنه يمكن للدول التفاوض لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة عن طريق تقليص الحواجز التجارية الخاصة بها، مما يشير إلى مرونة في نهج الإدارة.

وساهم هذا التطور في تهدئة المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية، مما سمح لعملة بتكوين بالحصول على مزيد من الزخم وجذب المزيد من اهتمام المستثمرين.

وفي الوقت نفسه.. أثار إعلان شركة "ميتابلانيت" اليابانية للاستثمار في بتكوين اهتمامًا، حيث عينت إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مجلس مستشاريها الاستراتيجيين الجديد.

وأعلنت الشركة المدرجة في بورصة طوكيو، والتي تزيد من احتياطياتها من بتكوين، أن المجلس الجديد سيعمل على تعزيز حضورها العالمي ودفع تبني بتكوين وتملك "ميتابلانيت" حاليًا أكثر من 3,200 بتكوين، وتخطط لزيادة احتياطياتها إلى 10 آلاف بتكوين بحلول نهاية عام 2025.