شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف أبل القابل للطى بقياس 18.8 بوصة يصل فى 2027 ويعمل بنظام mac OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن آبل سرّعت دخولها سوق الأجهزة القابلة للطي مع خطط لإطلاق جهاز هجين قابل للطي يجمع بين جهازي iPad وMacBook مقاس 18.8 بوصة في وقت مبكر من عام 2027، ووفقًا للمحلل جيف بو (عبر موقع MacRumors)، سيعمل الجهاز الجديد بنظام macOS، وهو ما يمثل تحولاً جذريًا عن نظام iPadOS الحالي.

وكان من المتوقع في البداية إطلاق الجهاز القابل للطي عام 2028، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه أواخر عام 2026، ومن المتوقع إصداره في عام 2027، ويعتقد المحلل جيف بو أن الهاتف الهجين سيعمل بنظام macOS، حيث يتماشى ذلك مع التحديثات المستقبلية لنظام macOS 16 الهادفة إلى تحسين التوافق مع الهواتف ذات الشاشات اللمسية والقابلة للطي.

ويُنظر إلى الجهاز القابل للطي أيضًا على أنه مزيج متكامل بين جهازي iPad وMacBook، حيث يستفيد المستخدم من أفضل ما في الجهازين، يتوافق هذا مع التقارير السابقة التي أفادت بأن الجهاز القابل للطي من Apple سيشبه جهازي iPad Pro متجاورين، ولكن بشاشة أكبر دون أي ثنية ملحوظة.

ونظرًا لدخول منافسين أخرين سوق الهواتف القابلة للطي، فإن دخول Apple إلى هذا القطاع متأخر للغاية، لذا، يجب أن يكون رائدًا ويقدم شيئًا جديدًا، وقد يوفر دمج نظام macOS في جهاز قابل للطي تجربة مستخدم فريدة، مما قد يُميز منتجات Apple في هذا السوق الجديد.