تكنولوجيا: تسريبات: Sony Xperia 10 VII سيأتي بشاشة 120 هرتز ومعالج جديد في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت طريقة تعامل Sony مع سلسلة Xperia مخاوف بين المعجبين، حيث تقلصت التشكيلة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، يبدو أن Sony Xperia 10 VII سينضم إلى Sony Xperia 1 VII في عام 2025. بينما تأتي العديد من تسريبات Xperia من مصادر غير موثوقة، فإن هذه التسريبة نشأت من مسرب معروف في منتدى Esato. وعلى الرغم من عدم ذكر Xperia 10 VII صراحة في المنشور، فإن عبارة “الفئة المتوسطة الجديدة” تشير بوضوح إلى هذا الجهاز.

وفقًا للمسرب “spektykles”، سيأتي Xperia 10 VII بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز. الطراز السابق، Xperia 10 VI يحتوي أيضًا على شاشة OLED، لكن معدل تحديثها يقتصر على 60 هرتز فقط. لكن المصدر كان يتحدث على الأرجح عن معدل تحديث الشاشة هنا. بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن “جهازًا جديدًا” قادمًا فيما يتعلق بمعالج Xperia المتوسط لعام 2025، وأن Sony لن تعيد استخدام المعالج السابق، وهو Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

بينما يتكهن البعض بأن Xperia 10 VII سيأتي بأحدث معالج من سلسلة 6 من Qualcomm، وهو Snapdragon 6 Gen 4، قد تختار Sony مفاجأة غير متوقعة – وربما ليست الأفضل. تم الإعلان عن Xperia 10 VI في مايو 2024، بينما أُطلق معالجه Snapdragon 6 Gen 1 في سبتمبر 2022. تخطت Qualcomm إصدار Snapdragon 6 Gen 2 وكشفت عن Snapdragon 6s Gen 3 في يونيو 2024. مع إطلاق Snapdragon 6 Gen 4 في فبراير 2025، قد تكون Sony قد اختارت بالفعل الجيل الثالث السابق لـ Xperia 10 VII، لكنه سيظل تحسينًا عن معالج طراز 2024.

المصدر