تكنولوجيا: توقعات بإطلاق AMD Radeon RX 9060 XT في أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد الدلائل على استعداد الشركات المصنعة لإطلاق AMD Radeon RX 9060 XT في الربع الثاني من العام. حيث أبلغت Asus في الكورية الجنوبية عن طرازات Prime وDual وTUF، التي ستستخدم ذاكرة VRAM بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت. للأسف، لا يزال المشترون يفتقرون إلى معلومات عن الأسعار أو المواصفات الكاملة لـ RX 9060 XT، لكن هذه المعلومات تتماشى مع أخبار سابقة عن كروت Acer المذكورة في تسجيلات المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC).

يتوقع أن يكون موعد إطلاق RX 9060 XT في وقت مبكر من أبريل. قد تقدم AMD الكروت الجديدة المعتمدة على معمارية RDNA 4 بالتزامن أو قبل أن تكشف Nvidia عن RTX 5060 Ti وRTX 5060. تشير تقارير حديثة إلى تأخير كروت Blackwell من Nvidia، حيث من غير المتوقع ظهور RTX 5060 Ti قبل منتصف أبريل. حتى الآن، لم يظهر أي دليل على RX 9060، بينما تستعد AMD لمنافسة RTX 5060 Ti بـ RX 9060 XT.

المواصفات الأكثر تأكيدًا لـ RX 9060 XT حول ذاكرة DDR6 بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع 128 بت. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعتمد بطاقة RDNA 4 على رقاقة Navi 44 الأكثر صغرًا. تشير تسريبات أخرى إلى أن RX 9060 XT ستستخدم موصل طاقة بـ 8 دبابيس وستستهلك ما لا يقل عن 500 واط.

يشكك بعض المشترين في قيمة طرازات RX 9060 XT ذات الـ 8 جيجابايت، حيث تتطلب الألعاب الحديثة ذاكرة VRAM أكبر، مما يجعل 8 جيجابايت تبدو غير كافية حتى لبطاقة من الفئة المتوسطة. إذا لم يكن هناك فرق كبير في السعر، فإن البطاقات ذات السعات الأعلى ستكون الأكثر جاذبية.

هناك سؤال آخر حول عدد بطاقات RX 9060 XT التي ستباع بسعر التجزئة المقترح (MSRP). بينما كانت RX 9070 XT جذابة من حيث السعر، اختار معظم المصنعين تقديم إصدارات معدلة التردد بأسعار تتجاوز 599 دولارًا بكثير. من المرجح أن تكون هناك مجموعة واسعة من الأسعار مع بطاقات Asus RDNA 4 الجديدة، مع كون طرازات TUF بسعة 16 جيجابايت هي الأغلى. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعيد تقديم خيار المروحتين، وهو غير متوفر في RX 9070 وRX 9070 XT.

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