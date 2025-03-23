شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Remedy تعلن عن لعبة FBC: Firebreak .. تجربة تصويب تعاونية جديدة تصدر فى صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Remedy لإطلاق لعبتها الجديدة FBC: Firebreak، التي تقدم تجربة تصويب جماعية تعاونية عبر الإنترنت، مستوحاة من ألعاب مثل Left 4 Dead ولكن مع لمسة Remedy الفريدة من السريالية المظلمة والفكاهة العبثية، تتمحور اللعبة حول القتال ضد قوى الـ Hiss داخل مقر Federal Bureau of Control، حيث يتولى اللاعبون دور فريق Firebreak – مجموعة من المتطوعين الحكوميين غير المدربين، الذين يدخلون في معركة غير متكافئة دون أي ضمانات للنجاة.

اللعبة تدور أحداثها بعد ست سنوات من نهاية Control، حيث تم إغلاق أقدم مقر للـ FBC مع تفشي الـ Hiss داخله، والآن حان الوقت للقضاء على التهديد ورفع الإغلاق، يتم إرسال فريق Firebreak للمهمة، حيث يحصل كل لاعب على معدات خاصة قبل أن يتم إغلاق الأبواب عليهم، في مواجهة مباشرة مع المخلوقات الطيفية والموظفين المصابين.

نظام اللعب: مهام مخصصة وتحديات ديناميكية

تعتمد اللعبة على نظام المهام (Jobs)، حيث يتم تقسيم كل مهمة إلى ثلاث مناطق، مع اختلاف الأهداف والبيئات الخاصة بها، يمكن للاعبين تخصيص تجربتهم من خلال تحديد مستوى التهديد (Threat Level)، الذي يؤثر على صعوبة القتال والمكافآت، ومستوى التصريح (Clearance Level)، الذي يحدد عدد المناطق التي يجب تخطيها ونوع المكافآت المتاحة.

وفقًا لمخرج اللعبة مايك كاياتا، هناك أكثر من ثلاثة مستويات تصريح، ومع التقدم، تبدأ عناصر جديدة مثل الأدوات الملوثة في الظهور أثناء المهام، مما يضيف مزيدًا من التعقيد والتشويق.

قبل بدء المهمة، يختار كل لاعب واحدة من ثلاث مجموعات تجهيزات (Crisis Kits)، وهي:

1. Jump Kit – يعتمد على الكهرباء، ويشمل مطرقة ضخمة قادرة على صعق الأعداء أو دفع اللاعب في الهواء، إلى جانب جهاز BOOMbox الذي يجذب الأعداء بالموسيقى قبل أن ينفجر.

2. Fix Kit – يركز على الإصلاح والدعم، ويشمل مفتاحًا عملاقًا لإصلاح الآلات وإلحاق ضرر بالأعداء، بالإضافة إلى برج رشاش يمكن تركيبه بضربه بالمفتاح.

3. Splash Kit – يعتمد على الماء، ويحتوي على مدفع مائي صناعي قادر على إخماد الحرائق وإضعاف الأعداء، بجانب مرطب هوائي (Humidifier) ينشر الماء في المنطقة المحيطة لتوفير العلاج.

يمكن لكل لاعب تخصيص شخصيته من خلال بحث المزايا (Research Perks)، التي تتيح تعزيز القدرات عبر عملات يتم كسبها خلال المهام. إذا قام اللاعب بتجهيز ثلاث مزايا من النوع نفسه، فسيتمكن زملاؤه القريبون من الاستفادة من تأثيرها أيضًا.

اللعب الاستراتيجي: كفاءة الوقت أم جمع المكافآت؟

على الرغم من أن قتل الـ Hiss جزء أساسي من اللعبة، إلا أن الهدف الرئيسي هو جمع العملة داخل اللعبة، والتي تُستخدم لشراء معدات جديدة ومظاهر تجميلية. يمكن للاعبين العثور على هذه العملة أثناء المهام، ولكن يجب عليهم الهروب بها بنجاح للبقاء على قيد الحياة والاستفادة منها. كلما قضى اللاعبون وقتًا أطول في البحث عن الموارد، زاد خطر مواجهة أعداد أكبر من الأعداء، مما يجعل القرار بين الاستكشاف والمخاطرة عنصرًا استراتيجيًا في اللعبة.

يوليوس فوندم، مدير المجتمع في Remedy، أوضح أن اللعبة لن تفرض رسومًا على المحتوى الأساسي بعد الإطلاق، حيث سيتم توفير جميع المهام التعاونية الجديدة مجانًا لكل اللاعبين، بينما سيتم تمويل اللعبة عبر المحتوى التجميلي المدفوع فقط.

عرض المهمة: Paper Chase – عندما تتحول الملاحظات اللاصقة إلى كابوس!

خلال حدث Future Games Show Spring Showcase، عرضت Remedy مهمة Paper Chase، حيث يتحول مكتب تقليدي داخل الـ FBC إلى ساحة معركة فوضوية مليئة بملاحظات صفراء لاصقة تطير في كل مكان، بعضها يتكتل ليكوّن وحوشًا، بينما يظهر وحش عملاق مصنوع من الملاحظات اللاصقة كزعيم نهائي.

تُظهر المهمة مدى الإبداع في تصميم اللعبة، حيث تتفاعل البيئة مع القتال بطريقة فريدة – يمكن للأوراق اللاصقة أن تلتصق بوجه اللاعب وتحجب رؤيته، في حين يتم استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة مثل البنادق الرشاشة، المسدسات، المدافع المائية، الأبراج الدفاعية، القنابل اليدوية، والأجهزة الكهربائية، في إحدى اللقطات، يقوم أحد اللاعبين بوضع حصالة نقود داخل سلاحه وتحطيمها على الأعداء، مما يؤدي إلى إطلاق موجة هوائية تؤثر على الأعداء المحيطين!

لماذا ثلاثة لاعبين فقط؟

خلافًا للألعاب المشابهة التي تدعم أربعة لاعبين، قررت Remedy تقليل العدد إلى ثلاثة لاعبين فقط بناءً على اختبارات داخلية، حيث وجد المطورون أن اللعب بفريق ثلاثي يجعل المعارك أكثر وضوحًا وسلاسة، خاصة مع الفوضى المتزايدة في المعارك. ومع ذلك، يمكن اللعب بمفردك أو مع لاعب آخر فقط إذا رغبت في ذلك.

الإصدار والدعم التقني

من المقرر إطلاق FBC: Firebreak في صيف 2025، وستتوفر اللعبة على PlayStation 5، Xbox Series X/S، والحاسب الشخصي عبر Steam وEpic Games Storek كما ستكون متاحة منذ اليوم الأول عبر Xbox Game Pass وPlayStation Plus، مع دعم اللعب المشترك (Cross-Play) بين جميع المنصات.

تعمل Remedy على تحسين أداء اللعبة لتناسب أجهزة بمواصفات أقل، بما في ذلك دعم Steam Deck، لكنها ستشمل أيضًا ميزات تقنية متطورة مثل تتبع الأشعة (Ray Tracing)، وتقنية DLSS 4 مع توليد الإطارات المتعدد (Multi Frame Generation)، بالإضافة إلى دعم NVIDIA Reflex لتقليل تأخير الإدخال.