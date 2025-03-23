تكنولوجيا: HP ترحب بإنتاج جهاز ألعاب محمول لكن SteamOS وليس ويندوز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما أعلنت شركات تصنيع حواسيب رئيسية مثل Lenovo وAsus وMSI عن أجهزة ألعاب محمولة، لا تزال هناك شركات أخرى لم تنضم إلى هذا الاتجاه بعد. تندرج HP ضمن هذه الفئة الأخيرة، وفي مقابلة أجريت معها، كشفت عن سبب عدم إعلانها عن جهاز ألعاب محمول خاص بها، وما يتطلبه الأمر لإطلاق واحد.

في مقابلة أجرتها XDA مع جوزفين تان، نائبة الرئيس الأولى ورئيسة قسم حلول الألعاب في HP، أوضحت أن سبب تأخر HP في تقديم جهاز ألعاب محمول يكمن في الوضع الحالي لنظام Windows.

خلال فعالية HP Amplify التي اختتمت مؤخرًا، نقل عن تان قولها: “إذا نظرت إلى Windows، أجد صعوبة شخصيًا في تجربة الاستخدام”. وأضافت أن Windows لا يوفر تجربة تشغيل جهاز محمول تتيح تذكر آخر لعبة تم لعبها، على غرار ما تقدمه أجهزة محمولة أخرى مثل Nintendo Switch.

لكن عندما سُئلت عما إذا كانت منفتحة على تصنيع جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام SteamOS من Valve، أجابت تان بالإيجاب. هذا الرد ليس مفاجئًا نظرًا لشعبية Steam Deck في مجال أجهزة الألعاب المحمولة بفضل برمجياته سهلة الاستخدام. حتى الآن، يعد Steam Deck الجهاز المحمول الوحيد المتاح للشراء بنظام SteamOS، لكن ذلك سيتغير قريبًا مع توفر Lenovo Legion Go S (نسخة SteamOS) للحجز المسبق.

تبدو فرصة إطلاق جهاز HP محمول يعمل بنظام SteamOS ضئيلة، إذ كشفت Valve في يناير أن Lenovo كانت الشركة المصنعة الوحيدة التي عقدت شراكة معها لإصدار جهاز يعمل بنظام SteamOS. هذا يعني أنه رغم المزايا التي يقدمها SteamOS، لا يبدو أن جميع الشركات مستعدة لتبنيه. حتى Lenovo أشارت إلى أن جهاز Legion Go 2 القادم سيعمل بنظام Windows وليس SteamOS.

هناك أيضًا جانب آخر، وهو أن Microsoft تعمل على تحسين تجربة Windows على أجهزة الحواسيب المحمولة. لذا، قد تنتظر الشركات المصنعة هذه التجربة البرمجية الجديدة بدلاً من الدخول في شراكة جديدة مع Valve.

المصدر