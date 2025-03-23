شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتساب يعمل على دعم ميزة الصور المتحركة على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على إضافة دعم لمشاركة الصور المتحركة في الدردشات والقنوات، وفقًا لتفاصيل نشرها أحد متتبعي الميزات، وقد تُطلق خدمة المراسلة المملوكة لشركة Meta قريبًا ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة مقطع قصير مع صوت وفيديو مُسجل بواسطة بعض الهواتف الذكية عند التقاط صورة، وقد رُصدت هذه الميزة قيد التطوير في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لهواتف أندرويد، بينما سيتمكن مستخدمو iPhone من رؤيتها كصور حية على واتساب لنظام iOS.

زر اختيار الصور المتحركة في واتساب قيد التطوير

ووفقًا لموقع WABetaInfo، تعمل خدمة المراسلة على إضافة دعم لمشاركة الصور المتحركة في الدردشات الفردية والجماعية والقنوات، ورُصدت هذه الميزة لأول مرة في تحديث واتساب التجريبي لنظام أندرويد 2.25.8.12، والذي يُطرح حاليًا لمختبري النسخة التجريبية عبر متجر Play، ومع ذلك، لن يتمكن المستخدمون من تجربة الميزة لأنها لا تزال قيد التطوير.



واتساب

الصور المتحركة، ميزة مدعومة على هواتف أندرويد الذكية، ويمكن التقاطها عبر تطبيق الكاميرا على أجهزة محددة، وعند التقاط صورة متحركة (أو "اللقطة العلوية" على هواتف بيكسل)، يسجل الهاتف مقطع فيديو قصيرًا وبعض الصوت، بالإضافة إلى صورة ثابتة، ويُعرف ما يُعادل هذه الميزة على نظام iOS باسم "الصور الحية".

وتمكن مُتتبع الميزات من تفعيل دعم هذه الميزة، وتُظهر لقطة شاشة لمُحدد الوسائط القادم (المتاح حاليًا لمُختبري النسخة التجريبية) رمزًا جديدًا يقع في الزاوية العلوية اليمنى من البطاقة المنبثقة، بجوار زر الدقة العالية.

وعند تفعيلها، سيتمكن المستخدمون من إرسال ومشاركة الصور المتحركة مع مستخدمين آخرين من هواتف أندرويد الذكية، وتُشارك هذه الصور حاليًا كصور ثابتة، ولكن من المتوقع أن يُتيح الإصدار القادم من واتساب للمستخدمين مشاركة الصور المتحركة (أو الصور الحية على نظام iOS) في الدردشات أو القنوات.

وبينما لا يُدعم التقاط الصور المتحركة إلا على هواتف أندرويد ذكية مُحددة، سيُتيح واتساب للمُستلِمين رؤيتها على هواتف غير مدعومة، وفقًا لموقع WABetaInfo، ويعني هذا أن واتساب من المرجح أن يتضمن دعمًا لعرض هذه الصور على جميع هواتف أندرويد، في حين قد يراها مستخدمو iOS كصورة حية.