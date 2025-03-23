شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب الروبوتات.. إنفيديا وبوسطن ديناميكس ينافسان على أحدث التقنيات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية "إنفيديا" Nvidia عن "بلو" Blue، وهو روبوت مُتطور مُدعّم بالذكاء الاصطناعي بساقين، يبلغ طوله 3 أقدام، الذي يُشبه الروبوت من فيلم "وول-إي" الكلاسيكي من إنتاج بيكسار، وهو يصعد إلى المسرح بينما يُقدّمه الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانج.



روبوت بلو

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال هوانج للجمهور، "أخبروني أن هذا لم يكن مُذهلًا"، بينما يتقدم "بلو" نحوه بخطى تُشبه مشية البطة.

يُصدر "بلو" سلسلةً من الأصوات والصفير وهو ينظر إلى سيده، ومع ذلك، يبدو أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على الروبوت Blue، حيث كان أحد أعضاء الفريق يتحكم فيه عن بُعد خلف الكواليس.

وكان هذا الروبوت بمثابة رد على شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics التي نشرت مقطع جديد لروبوتها البشري "أطلس" الذي يقوم بحركات بهلوانية.



روبوت أطلس



قدم هوانج Blue في مؤتمر GTC AI الذي عقدته Nvidia في سان خوسيه، كاليفورنيا، والذي وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه "سوبر بول الذكاء الاصطناعي".

يُعد Blue، المستوحى من حرب النجوم، جزءًا من تعاون مع Google وDisney، التي تمتلك حقوق سلسلة أفلام Lucasfilm.

ستعرض Disney الروبوت في العديد من منتزهاتها الترفيهية هذا الصيف، بما في ذلك عالم والت ديزني في فلوريدا وديزني لاند باريس.



روبوت بوسطن ديناميكس



تعمل أجهزة كمبيوتر Nvidia داخل Blue، الذي تم بناؤه بمحرك فيزيائي قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى نيوتن ليكون قادرًا على أداء "مهام معقدة".

واشتعلت حرب الروبوتات بين الشركتين، من خلال منشور ربما جاء في وقته المناسب على منصة X، حيث شاركت شركة بوسطن ديناميكس المنافسة مقطع فيديو جديدًا لروبوتها الآلي المسمى أطلس وهو يؤدي بعض الحركات البهلوانية الرائعة.

يظهر هذا الإصدار الأحدث من أطلس، الذي كُشف عنه العام الماضي، في المقطع الجديد وهو يقوم بحركات بهلوانية، ودحرجة للأمام، ووقوف على اليدين، وجري قصير.

كما أنه يزحف على أربع ويؤدي رقصة بريك دانس متطورة - ولكن على غرار بلو، ليس كل شيء كما يبدو في المقطع الأحدث.

وأكدت شركة بوسطن أن أطلس يتم التحكم فيه هنا باستخدام "التقاط الحركة"، أي أنه ينسخ حركات مشغل بشري، وأطلس ليس للبيع، بل هو "منصة بحثية مصممة لدفع حدود قدرة الجسم على الحركة".