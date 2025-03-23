شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن خطة جديدة صادمة قد تؤدي إلى رواد فضاء عالقين مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ناسا رسميًا خططًا لإعادة مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج إلى الفضاء، على الرغم من أن المركبة أحدثت أزمة كبيرة، حيث تسبب عطلها في أن يظل رواد الفضاء عالقين لأشهر هناك، وعقب العودة الناجحة لرائدي الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور، أكدت وكالة الفضاء التزامها باستخدام كبسولة ستارلاينر المتعثرة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شددت ناسا على أهمية وجود نظامي إطلاق، أحدهما من سبيس إكس، والآخر من بوينج.

تعطلت مركبة ستارلاينر قبل وأثناء المهمة التي نقلت ويليامز وويلمور إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو، مما أجبر ناسا على اعتبارها محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة لرحلة العودة، وعاد الاثنان داخل كبسولة سبيس إكس دراجون.

كانت هذه أول رحلة ستارلاينر تابعة لشركة بوينج لنقل رواد الفضاء إلى الفضاء، في مشروع تجاوزت تكلفته 4.5 مليار دولار، وقد عانى من تأخيرات وأعطال وتجاوزات في التكاليف بمليارات الدولارات.

وأعلنت ناسا الآن أن الخطة هي إجراء رحلة تجريبية ثانية، وفي حال نجاحها، سيتم إعادة ستارلاينر إلى نظام التشغيل لإطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا: "نحن بالتأكيد ننظر إلى ستارلاينر بعناية شديدة"، مضيفا "عودة بوتش وسوني على متن دراجون، بالنسبة لي، تُظهر مدى أهمية وجود نظامين مختلفين لنقل الطاقم".

ومع ذلك، أقرت ناسا بأن ستارلاينر سيتعين عليها أساسًا العودة إلى نقطة البداية وإثبات قدرتها على حمل رواد الفضاء بأمان مرة أخرى.