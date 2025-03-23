تكنولوجيا: تحديد موعد الإصدار المبكر للعبة تقمص الأدوار Game of Thrones

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Netmarble عن موعد الإطلاق المبكر المدفوع للعبة تقمص الأدوار الجديدة Game of Thrones: Kingsroad، حيث ستتوفر اعتبارًا من 26 مارس 2025 على أجهزة الحاسب الشخصي عبر Steam والهواتف المحمولة.

تدور أحداث اللعبة في عالم A Song of Ice and Fire للمؤلف جورج مارتن، وتقدم تجربة PVE تعاونية غنية تجمع بين أسلوب القتال الحركي والمعارك الضخمة ضد الزعماء، مما قد يذكّر اللاعبين بسلسلة Monster Hunter.

رغم أن Game of Thrones: Kingsroad ستتوفر مجانًا عند الإطلاق الرسمي، إلا أن اللاعبين الراغبين في تجربتها مبكرًا يمكنهم الاشتراك في الوصول المبكر المدفوع، الذي يأتي بثلاثة مستويات:

النسخة القياسية – 24.99 دولارًا

نسخة الديلوكس – 49.99 دولارًا

النسخة المطلقة (Ultimate) – 89.99 دولارًا

تتضمن جميع الإصدارات الوصول المبكر، وعملة داخل اللعبة (علامات البنك الحديدي والنحاس)، ومستحضرات تجميل حصرية مثل الأزياء، والخيول، وحزم الرموز التعبيرية. أما الإصدار المطلق فيضيف تذاكر معركة مميزة، وخيولًا إضافية، وعناصر تجهيزية.

ويتيح Kingsroad للاعبين استكشاف ويستروس وخوض معارك ضد مخلوقات أسطورية مثل التنانين، بالإضافة إلى التفاعل مع شخصيات مشهورة مثل جون سنو وسيرسي لانستر. تدعم اللعبة اللعب المشترك بين الحاسب الشخصي والهواتف المحمولة، مما يسمح للاعبين بالتعاون في الوقت الفعلي.

يُعد إطلاق اللعبة عبر برنامج الوصول المبكر المدفوع جزءًا من اتجاه متزايد في صناعة الألعاب، حيث يستخدم المطورون هذه الفترة لجمع ملاحظات اللاعبين وتحسين أسلوب اللعب قبل الإصدار الرسمي.

وأكدت Netmarble أن النسخة النهائية ستكون متاحة مجانًا للجميع، فيما يُعد الوصول المبكر فرصة لمكافأة اللاعبين المخلصين بمحتوى حصري.

يمكن للمستخدمين المهتمين بالتسجيل المسبق عبر متجر جوجل بلاي، بينما سيكون الوصول المبكر متاحًا على Steam بدءًا من 26 مارس 2025.

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