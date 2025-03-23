شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Shadows تتجاوز مليوني لاعب خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لعبة Assassin’s Creed Shadows، أحدث إصدارات سلسلة الألعاب الشهيرة من شركة Ubisoft، إنجازًا كبيرًا بتجاوز عدد لاعبيها مليوني لاعب خلال يومين فقط من إطلاقها الرسمي. تم إصدار اللعبة يوم الخميس، 20 مارس 2025، بعد عدة تأجيلات هدفت إلى تحسين جودة اللعبة وضمان تجربة سلسة للمستخدمين.

في اليوم الأول من الإطلاق، أعلنت Ubisoft عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا) أن عدد اللاعبين تجاوز المليون، مما يعكس الإقبال الكبير على اللعبة منذ اللحظات الأولى. هذا الإنجاز يُظهر حماس اللاعبين لاستكشاف عالم اليابان الإقطاعية الذي تقدمه اللعبة.

تُصنف Assassin’s Creed Shadows حاليًا كأكثر ألعاب الفيديو مبيعًا عالميًا على منصة Steam، حيث سجلت ذروة 41,412 لاعبًا متزامنًا في يوم الإطلاق،

هذا الأداء القوي يعكس جودة اللعبة وتفاعل اللاعبين الإيجابي معها.

تدور أحداث اللعبة في اليابان الإقطاعية، حيث يستكشف اللاعبون عالماً مفتوحاً يشمل مدن القلاع والموانئ والمعابد والمناطق المتأثرة بالحروب. تتميز اللعبة بتغير الفصول وتفاعل البيئة مع أحداثها، مما يضفي تجربة حيوية وواقعية. يتحكم اللاعبون بشخصيتين رئيسيتين: ياسوكي، الساموراي الأسطوري، وناوي، القاتلة الماهرة، مما يضيف عمقًا دراميًا وتجربة لعب متنوعة.

من المتوقع أن تستمر Assassin’s Creed Shadows في تحقيق نجاحات متتالية، مع توقعات ببيع حوالي 4 ملايين نسخة خلال الشهر الأول من إطلاقها، وهذا الإنجاز يعزز مكانة Ubisoft في سوق الألعاب ويؤكد التزامها بتقديم تجارب فريدة وممتعة للاعبين حول العالم.