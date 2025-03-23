شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة مدعومة من "أوبن إيه آي" تبدأ اختبارات منزلية للروبوت البشرى "نيو جاما" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة الروبوتات النرويجية 1X، المدعومة من أوبن إيه آي، لإجراء اختبارات مبكرة للروبوت البشري "نيو جاما" من خلال نشره في "بضعة مئات إلى بضعة آلاف" من المنازل بحلول نهاية العام الجاري، وفقًا لما نقله موقع TechCrunch.

وقال بيرنت بورنيش، الرئيس التنفيذي لشركة 1X، خلال مشاركته في مؤتمر Nvidia GTC 2025 في سان خوسيه، كاليفورنيا الأسبوع الماضي: "نيو جاما سيدخل المنازل هذا العام، نريد دعوة المستخدمين الأوائل للمشاركة في تطوير هذا النظام، نريده أن يعيش بين البشر ويتعلم منهم، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى أشخاص يأخذونه إلى منازلهم ويساعدوننا في تعليمه كيفية التصرف."

ومع ذلك، ستعتمد الاختبارات المنزلية على مشغلين عن بعد من شركة 1X، سيتمكنون من التحكم في أطراف الروبوت وتشغيله يدويًا من مواقع مختلفة، ما يشير إلى أن "نيو جاما" لم يصل بعد إلى مرحلة التشغيل الذاتي الكامل.

وأوضحت 1X أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تدريب الروبوتات البشرية الخاصة بها تعتمد على نماذج من أوبن إيه آي وإنفيديا، بينما تم تطوير التقنية الأساسية التي تمكن "نيو جاما" من المشي والتوازن داخل الشركة.

وفيما يتعلق بمخاوف الخصوصية الناجمة عن قدرة المشغلين على رؤية البيئة المحيطة بـ "نيو جاما"، أكدت الشركة أن المستخدمين سيكون لديهم خيار تحديد الأوقات التي يمكن فيها مراقبة الروبوت أو تلقيه المساعدة البشرية.

وتسعى 1X من خلال هذه الاختبارات إلى جمع بيانات واسعة حول كيفية تفاعل "نيو جاما" في البيئات المنزلية، بهدف تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتطوير قدراته في المستقبل.