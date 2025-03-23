شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نائب رئيس قوة الفضاء الأمريكية يحذر من التسليح الفضائى ويكشف التقنيات المستخدمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف جنرال في قوة الفضاء الأمريكية، أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة تحول في أمن الفضاء، وتحتاج إلى تكثيف جهودها في مواجهة منافسيها روسيا والصين، وتحدث نائب رئيس عمليات الفضاء، الجنرال مايكل جيتلين، في مؤتمر ماكاليس السنوي السادس عشر "لبرامج الدفاع" في أرلينجتون بفرجينيا، مُحذّرًا من أن قوة الفضاء بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية دفاعها عن أقمار البلاد الصناعية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أضاف جيتلين، أنه ينبغي على قوة الفضاء تحويل تركيزها من إدارة المركبات الفضائية لدعم البنية التحتية الدفاعية على الأرض، إلى تنمية قدرتها على مواكبة الأسلحة المدارية التي يُطورها الخصوم.

قال الجنرال جيتلين: "نحن بصدد التحول من خدمة كانت في السابق تُركز على تقديم أرقى الخدمات الفضائية على كوكب الأرض للمقاتلين وللأمة، إلى قوة قتالية قادرة على حماية قدراتنا والدفاع عنها في الفضاء ومن خلاله".

تجنبت الدول الرائدة في مجال الفضاء إلى حد كبير التدخل في أقمار بعضها البعض والمركبات الفضائية الأخرى، ولكن يبدو الآن أن هذا العصر يوشك على نهايته، حيث يأتي هذا التحول في الوقت الذي كثفت فيه الصين وروسيا عروضهما لقدراتهما في الحرب المدارية خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أن بعض هذه الحوادث كانت أكثر علانية من غيرها، مثل اختبار روسيا المضاد للأقمار الصناعية (ASAT) في عام 2022، والذي نتج عنه سحابة من الحطام الأسرع من الصوت في مدار أرضي منخفض، وفي العام نفسه، "اصطدم" قمر صناعي صيني بأحد الأقمار الصناعية الصينية المعطلة وسحبه في المدار.

وحذر جنزال قوة الفضاء قائلاً: "نشهد أذرعًا قتالية في الفضاء قادرة على سحب قمر صناعي آخر أو احتجازه رهينة".

وأضاف: "بدأنا نرى الآن أيضًا نظراءنا القريبين يركزون على ممارسة القتال الجوي في الفضاء بالأقمار الصناعية"، مؤكدًا أن دعم قوة الفضاء من شأنه أن يردع مثل هذا العدوان.

يقول جيتلين، إن الأعراف القديمة في الفضاء بدأت تتآكل، وأوضح: "كان هناك اتفاق نبيل حتى وقت قريب على عدم العبث بأنظمة الفضاء الخاصة ببعضنا البعض"، وتابع: "لم نقم بالتشويش عليها، ولم نخدعها، ولم نشغلها بالليزر، بل حافظنا عليها آمنة".

أشار جيتلين أيضًا إلى أن اتجاه "التشويش والتزييف والإبهار" أصبح سلوكًا سائدًا، مسلطًا الضوء على هذه التكتيكات كإضافة سريعة إلى البيئة التشغيلية الجديدة في الفضاء.

وتتزايد المخاطر، فقد بدأت الأقمار الصناعية الأجنبية بتتبع المركبات الفضائية الأمريكية، متسارعةً في ما وصفه جيتلين بـ"لعبة القط والفأر".

وأضاف جنرال قوة الفضاء، أنه مع ظهور تقنيات وقدرات جديدة للحرب المدارية، من المهم أن تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها.

لكن الميزة التكنولوجية الهائلة التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة في الفضاء تتقلص، حيث وأشار غيتلين إلى "فجوة القدرات كانت هائلة في السابق، تقلصت هذه الفجوة بشكل كبير.

وتعمل الصين، على وجه الخصوص، على تطوير تقنياتها في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، حيث قال واصفًا شبكة متكاملة تربط أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بأنظمة الأسلحة: "أصبحت قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الصينية بالغة الكفاءة، لقد انتقلت مما كنا نسميه سلسلة القتل إلى شبكة القتل".