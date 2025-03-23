شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يغير خطط القضاء على العنصرية.. ناسا تتراجع عن إرسال أول امرأة وشخص داكن إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت ناسا عن خططها لإرسال أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الداكنة إلى سطح القمر، ردًا على معركة دونالد ترامب ضد التنوع والمساواة والشمول، وحذفت وكالة الفضاء وعد التنوع DEI من بيان مهمة أرتميس لعام 2027 تماشيًا مع الأمر التنفيذي للرئيس.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ألارد بيوتل، المتحدث باسم ناسا: "تماشيًا مع الأمر التنفيذي للرئيس، نقوم بتحديث لغتنا فيما يتعلق بخطط إرسال طاقم إلى سطح القمر كجزء من حملة أرتميس التابعة لناسا، مضيفا "ونتطلع إلى معرفة المزيد عن خطط إدارة ترامب لوكالتنا وتوسيع نطاق الاستكشاف في القمر والمريخ لصالح الجميع".

وسبق أن وعدت الوكالة على موقعها الإلكتروني بأن "ناسا ستهبط بأول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة وأول رائد فضاء دولي شريك على سطح القمر باستخدام تقنيات مبتكرة لاستكشاف المزيد من سطح القمر أكثر من أي وقت مضى".

كان وعد ناسا الراسخ محوريًا في برنامج أرتميس، الذي يأمل في إعادة البشرية إلى سطح القمر عام 2027 لأول مرة منذ آخر مهمة أبولو عام 1972، ويأتي قرار الوكالة بإزالة لغة التنوع DEI في الوقت الذي اتبعت فيه الوكالات الفيدرالية الأخرى أوامر الرئيس بإزالة أي مفاهيم تتعلق ببرامج ومبادرات DEI.

ويأتي قرارها بإزالة هذه الأهداف التقدمية من حملة أرتميس بعد فترة وجيزة من إنهاء الوكالة برامجها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول وإمكانية الوصول بناءً على أوامر الرئيس.

وتلقى الموظفون رسالة بريد إلكتروني في أواخر يناير، بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب في 20 يناير، من القائمة بأعمال المديرة جانيت بيترو، حيث قالت إن وكالة الفضاء ستتخذ "خطوات لإغلاق جميع مكاتب DEIA التابعة للوكالة وإنهاء جميع العقود المتعلقة بـ DEIA وفقًا للأوامر التنفيذية للرئيس ترامب".

أنفقت وكالة الفضاء ما لا يقل عن 22.4 مليون دولار سنويًا على هذه البرامج، وحثّت بيترو، أول امرأة تتولى إدارة ناسا بالإنابة، الموظفين على الإبلاغ عن زملائهم الذين حاولوا إخفاء برامج التنوع والإنصاف والشمول باستخدام لغة مُشفرة، وجاء في الرسالة الإلكترونية: "لن تكون هناك عواقب وخيمة للإبلاغ عن هذه المعلومات في الوقت المناسب، ومع ذلك، فإن عدم الإبلاغ عنها في غضون 10 أيام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

كما أنشأ مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM)، وهو وكالة الموارد البشرية التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، حساب بريد إلكتروني لجمع التقارير عن مبادرات التنوع والإنصاف والشمول.