تكنولوجيا: ساعة Ressence Type 7: أول إصدار بتوقيت GMT بتصميم مملوء بالزيت وهيكل من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Ressence عن أول ساعة بتوقيت GMT، وهي Ressence Type 7، التي تأتي بإصدارين: XV Aquamarine واللون الأزرق الليلي (Night Blue).

يمثل إصدار XV Aquamarine نسخة خاصة للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة للعلامة، حيث يقتصر إنتاجه على 80 قطعة فقط، بينما سيكون إصدار Night Blue متاحًا دون قيود. تعتمد الساعة الجديدة على التصميم الجمالي نفسه لساعة الغوص Type 5.

تتميز ساعة Type 7 بهيكل مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مع جوانب مسطحة وتشطيبات مصقولة. ويكمن الفرق الأساسي بين هذه الساعة وType 5 في الإطار، حيث يأتي الأخير بإطار دوار، بينما يحمل Type 7 إطارًا ثابتًا.

مثل باقي إصدارات Ressence، تحتوي Type 7 على ميناء محدب مملوء بالزيت، مما يعزز وضوح القراءة تحت زوايا مختلفة. كما تأتي بمينا فرعي جديد كليًا لعرض توقيت GMT، مع علامات على مدار 24 ساعة، إلى جانب مؤشر درجة حرارة الزيت الذي يغيّر لونه حسب تغير درجة الحرارة. ويغطي الساعة زجاج ياقوتي مزدوج في الجهتين العلوية والسفلية، مع طلاء داخلي مضاد للانعكاس.

في الداخل، تعتمد Type 7 على نظام العرض المداري المحدب (ROCS) 7، والذي يستخدم سلسلة من الأقراص الدوارة لعرض الوقت. يتم تشغيل هذا النظام عبر محور الدقيقة من حركة ETA-2824 المخصصة، الموجودة في النصف السفلي من العلبة.

تعمل الحركة الأوتوماتيكية بتردد 28,800 اهتزاز في الساعة (VPH)، وتحتوي على 37 جوهرة، وتوفر احتياطي طاقة يصل إلى 36 ساعة.

أما السوار، فهو مصنوع أيضًا من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، ويتميز بروابط مصقولة ومشبك يتيح ضبطًا دقيقًا في خمسة أوضاع مختلفة. ومع مقاومة للماء تصل إلى 50 مترًا (5ATM)، تتحمل الساعة الاستخدام اليومي في البيئات الرطبة.

تتوفر Ressence Type 7 بسعر 36,000 فرنك سويسري (حوالي 40,724 دولارًا)، ومن المتوقع طرحها رسميًا الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الصفحة الرسمية للمنتج.

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