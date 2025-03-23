تكنولوجيا: معالج رسوميات Pixel 10 قد يأتي من شركة Imagination

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تكن العلاقة المحتملة بين معالج Google Tensor G5 القادم وتقنيات Imagination كمزوّد لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) أمرًا جديدًا، فقد أشارت تقارير وشائعات سابقة إلى هذا التعاون. لكن الآن، ظهر مصدر جديد يعزز هذه التكهنات بمعلومات أكثر وضوحًا.

خلال مؤتمر RISC-V الذي عُقد في طوكيو الشهر الماضي، نشر طالب الدراسات العليا Yang Yanling مدونة حول تكامل RISC-V مع وحدات معالجة الرسوميات من Imagination.

المثير للاهتمام أن شركة Imagination نفسها شاركت هذه المدونة عبر WeChat، مما أضفى عليها مصداقية كبيرة. تضمنت المدونة تفاصيل حول رقائق مختلفة تستخدم تقنيات Imagination، وكان من بينها Google Tensor G5، وفقًا لجدول مرفق مع المنشور.

ووفقًا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن يعتمد معالج Tensor G5، الذي سيشغل Google Pixel 10، على وحدة معالجة الرسوميات DXT-48-1536، والتي تمثل قفزة نوعية مقارنةً بـ Mali-G715 المستخدم في Tensor G3 وG4، حيث توفر دعمًا لتقنيات حديثة مثل تتبع الأشعة.

من ناحية أخرى، سيُصنع Tensor G5 عبر TSMC بتقنية 3 نانومتر، بدلًا من Samsung، وسيعتمد على أنوية ARM Cortex لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، بالإضافة إلى معالج إشارة صور (ISP) مخصص بالكامل، ليحل محل التصميمات المعدلة جزئيًا في الأجيال السابقة.

كما ستستخدم جوجل وحدة مخصصة للذاكرة، وذاكرة تخزين مؤقت على مستوى النظام، ووحدات طاقة، بينما سيتم توفير حلول الطرف الثالث لمنافذ USB وPCIe وI3C، بالإضافة إلى واجهات العرض DisplayPort وDSI، إلى جانب تقنيات التخزين والذاكرة LPDDR5x.

الجدير بالذكر أن الجدول نفسه الذي أشار إلى Tensor G5 ذكر أيضًا شريحة مخصصة غامضة من شاومي تحمل اسم “Xuanjie”، والتي يقال إنها ستستخدم وحدة معالجة رسوميات من Imagination.

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