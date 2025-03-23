تكنولوجيا: خاتم Omni Health الذكي يبدأ حملة تمويل على Kickstarter بميزات ألعاب لياقة ممتعة وتدريب صحي بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Omni Health Ring حملة تمويل على Kickstarter لحلقتها الذكية، التي تقدم ميزات متطورة مثل التدريب الصحي بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الوجبات بالصور، وألعاب لياقة تفاعلية. من المتوقع أن يتم الشحن في مايو 2025 بسعر 399 دولارًا، لكن الحلقة متاحة حاليًا بسعر خاص قدره 149 دولارًا.

تأتي الحلقة المصنوعة من التيتانيوم بتصنيف IP68، مع خيارات ألوان تشمل الفضي الجليدي، والذهب الوردي، والزركون الأسود. وتقدم الحلقة ميزات مماثلة لحلقات Oura وSamsung Galaxy Ring، مثل تتبع النشاط، ومراقبة النوم، ورؤى الدورة الشهرية. لكنها تتميز بإضافات فريدة، مثل ألعاب التمارين التفاعلية، التي تعتمد على مستشعر داخلي مكون من 6 محاور لالتقاط حركة اليد، مما يجعل التجربة شبيهة بألعاب Wii.

يتيح الذكاء الاصطناعي تتبع السعرات الحرارية عبر تحليل الصور، مع مدرب تغذية يقدم نصائح لتحسين النوم والوزن. يمكن استخدام الميزات الأساسية مجانًا، بينما تقتصر ميزات الذكاء الاصطناعي على خمس استخدامات يومية دون اشتراك. تأتي الحلقة بعضوية مميزة لمدة عام.

يبلغ عرض الحلقة 6.5 مم، وسمكها 2.4 مم، ووزنها بين 2 و3 غرامات، مع بطارية تدوم حتى 9 أيام. يتم شحنها بالكامل في 120 دقيقة باستخدام علبة الشحن المحمولة، التي تزن 100 غرام.

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