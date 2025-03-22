شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يضع قريبًا قيودًا على عدد رسائل الـ "broadcast " للمستخدمين والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة الدردشة واتس آب اليوم أنها ستضع قيودًا على عدد رسائل البث التي يمكن للمستخدمين الأفراد والشركات إرسالها للحد من البريد المزعج على التطبيق.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستبدأ الشركة باختبار قيود على رسائل البث الفردية، وبموجب هذه القيود، سيضع واتس آب حدًا شهريًا لعدد رسائل البث. وبينما ستكون هناك قيود متغيرة خلال الاختبار، ذكرت ميتا مثالًا على السماح بـ 30 رسالة شهريًا.

وأضافت ميتا أنه إذا رغب المستخدمون الأفراد في إرسال المزيد من الرسائل إلى عدد كبير من الأشخاص، فيمكنهم استخدام تحديثات الحالة أو القنوات، وتفكر الشركة أيضًا في وضع قيود مماثلة على رسائل البث من حسابات الأعمال، حتى الآن، كان بإمكان حسابات واتس آب للأعمال إرسال رسائل بث مجانية وغير محدودة، لكن الشركة ستطرح قريبًا نسخة مدفوعة من الميزة مع بعض الأدوات الإضافية.

وخلال الأشهر المقبلة، ستختبر ميتا رسائل بث جديدة مخصصة لتحديثات المنتجات أو تخفيضات العطلات، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو حسابات الأعمال من جدولة الرسائل أيضًا، خلال الفترة التجريبية، سيحصل التجار على 250 رسالة مخصصة مجانًا، ثم سيتعين عليهم دفع ثمن الرسائل الإضافية. حاليًا، لم تحدد الشركة سعرًا لهذه الرسائل.

وتهدف الشركة من هذا إلى تمكين المستخدمين من تلقي رسائل جماعية بين الحين والآخر دون الشعور بالإرهاق، وقد اتخذت واتس آب بعض الخطوات للحد من البريد العشوائي في صناديق الوارد الخاصة بالمستخدمين، مثل الحد من عدد الرسائل التسويقية التي يتلقونها يوميًا، في العام الماضي، بدأت الشركة بتجربة ميزة "إلغاء الاشتراك" التي تتيح للمستخدمين تحديد رغبتهم في عدم تلقي أنواع معينة من الرسائل من شركة ما دون حظر الحساب.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح واتس آب للأعمال موردًا مهمًا لشركة ميتا - حيث تشهد إيراداتها نموًا، كما ذكر مسؤولو الشركة في تقارير الأرباح الفصلية، تتمثل فلسفة الشركة في منح التجار تطبيق واتس آب للأعمال مجانًا مع بعض الميزات مثل صفحة هبوط، وملف تعريف تجاري يتضمن التفاصيل، وإمكانية إنشاء كتالوج، بعد ذلك، تفرض الشركة رسومًا على أنواع مختلفة من الرسائل - بما في ذلك الرسائل التسويقية، والخدمات الخدمية، والخدمات، والمصادقة - عند استخدام التجار للحل المدعوم من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

إلى جانب رسوم واجهة برمجة التطبيقات لمختلف أنواع المحادثات، فرضت ميتا رسومًا فقط على اشتراك Meta Verified الاختياري. ستكون ميزة الرسائل الجماعية الجديدة من أوائل الميزات المدفوعة للتجار الذين لا يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات. كما ستصبح مصدر دخل آخر لميتا، إلى جانب هذه التغييرات في آلية عمل الرسائل الجماعية، تُجري الشركة أيضًا تعديلات على شعار تطبيق WhatsApp Business.