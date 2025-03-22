شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الدعاية المضللة بسبب تأخير ميزات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تواجه آبل دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، تتهمها بالإعلان المضلل عن ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، بعد تأخر طرحها على الأجهزة التي تم الترويج لها لدعم هذه التقنية.

تم رفع الدعوى في 19 مارس، نيابة عن العملاء الذين اشتروا هواتف آيفون وأجهزة أخرى معتقدين أنها ستدعم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة فور الإطلاق.

وجاء في نص الدعوى أن "إعلانات آبل خلقت توقعًا واضحًا لدى المستهلكين بأن هذه الميزات التحويلية ستكون متاحة عند إصدار الآيفون"، لكن الشركة لم تفِ بوعدها، مما جعل قدرات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة محدودة أو غائبة تمامًا.

تأتي هذه الدعوى وسط تقارير تفيد بأن آبل تواجه صعوبات في تطوير ميزات Apple Intelligence وإطلاقها، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة تأجيل التحسينات المخطط لها للمساعد الصوتي سيري حتى عام 2026.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، أجرى الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك تغييرات في فريق القيادة التنفيذية، بعد فقدانه الثقة في قدرة جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي، على تنفيذ التطويرات المطلوبة، وتم تكليف مايك روكويل، نائب رئيس قسم منتجات Vision Pro، بالإشراف على تطوير وإطلاق النسخة المحسّنة من سيري.