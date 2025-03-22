شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعترف بحذف بيانات المخطط الزمنى فى خرائطها وتوضح طريقة الاستعادة والان مع تفاصيل الخبر

اعترفت شركة جوجل بوجود مشكلة تقنية أدت إلى حذف بيانات "المخطط الزمني" Timeline لبعض مستخدمي تطبيق خرائطها، مؤكدةً أنها تعمل على معالجة الأمر، وقد أرسلت الشركة رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين المتأثرين، موضحةً أن بعض البيانات قد تكون قابلة للاستعادة من النسخ الاحتياطية السحابية.

طريقة استعادة بيانات المخطط الزمني

دعت جوجل المستخدمين الذين فقدوا بياناتهم إلى محاولة استعادتها عبر النسخة الاحتياطية السحابية، وذلك من خلال تحديث التطبيق واتباع الخطوات التالية:

فتح خرائط جوجل والضغط على صورة الملف الشخصي في أعلى يمين الشاشة.

اختيار "مخططك الزمني" Your Timeline.

الضغط على أيقونة السحابة أعلى الشاشة.

اختيار النسخة الاحتياطية المناسبة لاستعادة البيانات.

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم توفر نسخة احتياطية، فلن يكون من الممكن استرجاع البيانات المحذوفة، مشيرةً إلى أن خيار النسخ الاحتياطي السحابي لا يكون مفعّلًا تلقائيًا، لذا يُنصح بتفعيله للحفاظ على السجل الزمني للموقع.

في الوقت الذي تمكن فيه بعض المستخدمين من استعادة بياناتهم، أكد آخرون أنهم لم يجدوا نسخة احتياطية متاحة أو أن البيانات المسترجعة كانت غير مكتملة. ولم تكشف جوجل حتى الآن عن عدد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة أو ما إذا كانت ستتخذ خطوات لتعويضهم.