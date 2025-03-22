شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تركه فى الفضاء.. ابنة رائد ناسا تكشف عن الضرر الجسدى مقابل 5 دولارات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

قدمت ابنة رائد الفضاء بوتش ويلمور من ناسا رؤية جديدة حول كيفية تعافي والدها بعد أن ظل عالق في الفضاء لأكثر من تسعة أشهر، فعندما سُئلت دارين ويلمور، البالغة من العمر 19 عامًا، عن كيفية تكيف جسد والدها مع الحياة على الأرض، كتبت على تيك توك: "الأمر صعب"، لكنها قالت إن والدها "يبلي بلاءً حسنًا"، واصفة إياه بأنه "جندي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البرطانية"، سيخضع والدها وزميلته في الطاقم، سونيتا ويليامز، لأشهر من إعادة التأهيل لمواجهة فقدان العضلات والعظام المنهك، بالإضافة إلى التغيرات الهيكلية في القلب التي حدثت في بيئة الجاذبية المنخفضة في الفضاء.

وعلى الرغم من الطريق الطويل للتعافي الذي يواجهانه، قالت دارين إن والدها سيحصل على 5 دولارات إضافية فقط عن كل يوم يقضيه في الفضاء كتعويض، وذلك بعد قضاء 286 يومًا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث سيبلغ هذا المبلغ حوالي 1380 دولارًا إجماليا.

قالت دارين في قسم التعليقات على فيديو تيك توك الذي نشرته: "يحصلون على خمسة دولارات إضافية يوميًا، هذا كل شيء".

كان من المفترض أن يبقى ويلمور وويليامز على متن محطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام فقط، ولكن بعد إطلاقهما على متن مركبة ستارلاينر الفضائية التابعة لشركة بوينغ في 5 يونيو، عانت المركبة من تسربات الهيليوم وعطل في محركات الدفع، مما أدى في النهاية إلى تأخير عودتهما حتى 18 مارس.

سيتم إضافة مبلغ 1380 دولارًا إلى رواتب رواد الفضاء السنوية، والتي تتراوح بين 125,133 دولارًا و162,672 دولارًا سنويًا، ولكن خلال مؤتمر صحفي، صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيدفع لطاقم ستارلاينر أجرًا إضافيًا عن الأيام الإضافية التي قضوها في الفضاء.

وقال ترامب للصحفيين: "إذا اضطررتُ لذلك، فسأدفعه من جيبي الخاص"، ولم يتمكن ويليامز وويلمور من المشي بمفردهما فور خروجهما من كبسولة سبيس إكس دراغون التي أعادتهما إلى الأرض يوم الثلاثاء.

كما أنه مع اشتداد قوة جاذبية الأرض على جسديهما لأول مرة منذ شهور مع عودتهم، ساعدهما فريق التعافي التابع لناسا على الصعود على النقالات ونقلهما لإجراء فحوصات طبية روتينية، وهو إجراء روتيني لرواد الفضاء العائدين من مهمات طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية.

سيظل الثنائي بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف لإعادة تأهيل عضلاتهما وعظامهما، وسيستغرق الأمر شهورًا حتى يعودا إلى حالتهما الصحية قبل الرحلة.

