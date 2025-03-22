شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا في أزمة.. أين إيلون ماسك وسط انهيار المبيعات وتراجع الأسهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تسلا تمر بأحد أصعب فصولها منذ تأسيسها، فالشركة التي كانت رمزًا للابتكار في عالم السيارات الكهربائية تعاني الآن من انخفاض حاد في المبيعات، وأداءٍ متعثر في سوق الأسهم، ومشكلات تقنية أجبرت بعض طرازاتها على السحب، ومع تصاعد الانتقادات، يواجه إيلون ماسك ضغوطًا متزايدة من المستثمرين الذين يطالبونه بالتركيز على الشركة بدلًا من مشاريعه الجانبية، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ما زال ماسك الرجل المناسب لإنقاذ تسلا من أزمتها الحالية؟

حيث تُعتبر تسلا من أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن هذا العام، فمبيعاتها تتراجع حول العالم، وسوق إعادة البيع في الولايات المتحدة ينهار، كما تخضع شاحنة تسلا العسكرية "سايبرترك" لأمر سحب بسبب لوحة خارجية يمكن أن تسقط من السيارة أثناء القيادة، كما طُردت الشركة فجأة من معرض فانكوفر الدولي للسيارات هذا الأسبوع بسبب مخاوف أمنية غير محددة، ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، اختفى حوالي 1.4 مليار دولار من الميزانية العمومية للشركة.

وهذا ناهيك عن هوية العلامة التجارية للشركة، كانت تسلا في يوم من الأيام رمزًا لليساريين الصاعدين والمهتمين بالبيئة. في الآونة الأخيرة، أصبحت تميمةً لليمين المتسلط المتزايد، كما أن المستثمرون - حتى أشدّ داعمي تسلا - يفقدون صبرهم بسرعة، ويوم الخميس، ناشد أكبر متفائل بتسلا في وول ستريت ماسك ومجلس إدارتها "التوقف عن الصمت" وإصلاح فوضاهم.

وكتب دان آيفز، محلل ويدبوش للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: "دعونا نسمي الأمر كما هو: تسلا تمر بأزمة، وهناك شخص واحد قادر على إصلاحها... ماسك". "تسلا هي ماسك، وماسك هو تسلا. إنهما مترادفان ولا يمكن فصلهما".

ولكن أين الرئيس؟

قال آيفز: "يقضي ماسك 110% من وقته مع دوج (وليس كرئيس تنفيذي لتسلا)"، وصرح روس جيربر، وهو مستثمر رئيسي آخر من شركة جيربر كاواساكي لإدارة الثروات والاستثمار، لشبكة CNN يوم الخميس بأنه "لا يوجد ما يمكن لإيلون فعله لثني العملاء" وأن الوقت قد حان لمجلس الإدارة لإيجاد رئيس تنفيذي جديد.

وفي وقت متأخر من ليلة الخميس، خاطب ماسك الموظفين في اجتماع عام عُقد على قناة X، مُقرًا بـ"الطقس العاصف" الذي أثر على أسهم تسلا، كما كرر ادعاءه بأن تسلا تسير على الطريق الصحيح لجعل سياراتها ذاتية القيادة بالكامل، وشجع الموظفين على الاحتفاظ بأسهمهم، ومن الصعب المبالغة في مدى غرابة أن ينتقد ماسك بهذه الطريقة المُبالغ فيها أحد مُشجعي تسلا مثل إيفز.

وعلى مر السنين، تساهل المستثمرون مع جميع أنواع سلوكيات ماسك - تغريداته العنصرية، ونشره معلومات مضللة حول كوفيد-19، ودعوته العلنية لشركاء الأعمال إلى "الذهاب إلى الجحيم"، على سبيل المثال لا الحصر - والتي قد يجدونها غير مقبولة لدى الرؤساء التنفيذيين الآخرين، وقد تم تقدير تصرفاته الغريبة لأن تسلا كانت متقدمة بلا شك على منافسيها.

ورغم ميله إلى الانفعالات الطفولية، إلا أن المستثمرين كانوا يعلمون أن ماسك سيتمسك بموقفه إذا واجهت تسلا مشكلة، وعندما تأخرت الشركة في إنتاج طراز Model 3 عام 2018، صرّح ماسك للصحافة بأنه كان ينام في المصنع ويعمل طوال الليل لضمان تحقيق تسلا لهدفها.

ولا شك أن تسلا لا تزال أشهر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في أمريكا، لكنها تفقد حصتها السوقية بسرعة في الولايات المتحدة وخارجها - ويعود ذلك جزئيًا إلى تزايد المنافسة، وجزئيًا إلى أن تسلا نفسها لم تبذل ما يكفي من الجهد للابتكار.

هذه المخاوف التجارية الجوهرية هي الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين إلى خفض استثماراتهم في تسلا، مما تسبب في فقدان السهم نصف قيمته منذ ديسمبر. إن تحول ماسك إلى قلة رأسمالية لا يُجدي نفعًا، فحتى وقت قريب، ربما كانت وول ستريت تتجاهل مقاطعات الجمهور الاستعراضية، وأعمال التخريب العرضية، والاحتجاجات الفردية أمام صالات عرض تسلا، ولكن، كما يشير إيفز، تُشكل الحركات الاجتماعية ضد ماسك مخاطر حقيقية تُهدد بدفع السهم إلى مزيد من التدهور.

ومن الأمور التي تُفاقم الوضع أيضًا: إن من يُشجعون تسلا علنًا هم من أقوى الأصوات في العالم - وحتى هؤلاء لا يستطيعون انتشال السهم من دوامته، التي تُوشك على الدخول في تسعة أسابيع متتالية من الانخفاض، وفي ظهور له على قناة فوكس نيوز مساء الأربعاء، حث وزير التجارة هوارد لوتنيك المشاهدين صراحةً على "شراء تسلا" - وهو نوع من التأييد الصريح الذي بدا مُخالفًا لقواعد الأخلاق الحكومية التي تمنع المسؤولين من استخدام مناصبهم لتأييد شركات أو منتجات مُحددة.

ولم يُقدم عرض لوتنيك أي مساعدة تُذكر؛ حيث انخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.7% في تداولات ما قبل السوق يوم الخميس. أدى ارتفاعٌ في وقتٍ متأخر من بعد الظهر إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 0.17% خلال اليوم، وقبل أسبوع، قام الرئيس دونالد ترامب نفسه - الذي لم يكن من مُحبي السيارات الكهربائية تاريخيًا - بتسويق سيارات تسلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الشركة، وإن كان قصير الأجل.