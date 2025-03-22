شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Shadows: عالم ضخم وجذاب لكنه محاصر بأنظمة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ترقب طويل، أطلقت Ubisoft أحدث إصدار من سلسلة Assassin’s Creed بعنوان Shadows، لتأخذ اللاعبين في رحلة مشوقة إلى اليابان الإقطاعية خلال القرن السادس عشر.

تقدم اللعبة عالمًا ضخمًا مليئًا بالتفاصيل، وقصة معقدة تمتد لعشرات الساعات، مع شخصيتين رئيسيتين لكل منهما أسلوب لعب مختلف، ورغم أن العنوان يقدم تجربة غنية بصريًا وسرديًا، إلا أن بعض الأنظمة القديمة قد تحد من متعة اللاعبين.



لعبة فيديو

Assassin’s Creed Shadows تقدم اثنين من الأبطال الرئيسيين:

• ناوي (Naoe)، النينجا السريعة والمتمرسة في التسلل والاغتيالات، والتي تمتلك الشفرة المخفية وأدوات مثل الخطاف لتسلق الجدران بسرعة.

• ياسوكي (Yasuke)، الساموراي القوي الذي يعتمد على القتال المباشر، ويمكنه اقتحام الأبواب الثقيلة وحمل الجثث بسهولة.

اللعبة تمنح اللاعبين حرية التبديل بين الشخصيتين، مما يضفي تنوعًا على أسلوب اللعب. كما أن القصة تتشابك بين المصالح الشخصية للأبطال ومستقبل اليابان، مما يضيف عمقًا إلى التجربة.

الأداء والتقنيات

من الناحية التقنية، قدمت Ubisoft لعبة قوية من حيث الأداء، حيث تعمل بسلاسة على PS5 وXbox Series X والكمبيوتر الشخصي. وعلى الرغم من أن معدل الإطارات ظل مستقرًا بين 55-59 إطارًا في الثانية على RTX 4090، إلا أن هناك بعض العيوب البصرية مثل:

• مشكلات في مزامنة حركة الشفاه مع الصوت في المشاهد السينمائية.

• أخطاء طفيفة في الرسوميات مثل اختفاء بعض التفاصيل البيئية بشكل مفاجئ.

• مشاكل في برمجة حركة الحصان، حيث قد يظهر في أماكن غير مناسبة عند استدعائه.



Assassin’s Creed Shadows

مميزات اللعبة

عالم غني ومليء بالتفاصيل.

شخصيتان بأساليب لعب مختلفة تزيد من التنوع.

قصة مثيرة مع كتابة قوية وأداء صوتي مميز.

أداء تقني مستقر على معظم الأجهزة.

عيوب اللعبة

أنظمة تقدم وقدرات قديمة تجعل التطوير بطيئًا.

بعض الأخطاء البصرية التي قد تؤثر على الانغماس.

تقييد غير منطقي لاستخدام بعض المعدات قبل الوصول إلى مستوى معين.

تصميم مهام جانبية قد يصبح متكررًا بمرور الوقت.



لعبة Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows تقدم تجربة رائعة لمحبي السلسلة والوافدين الجدد، خاصة بفضل إعدادها الفريد في اليابان الإقطاعية وتنوع أسلوب اللعب بين التخفي والقتال المباشر. ومع ذلك، فإن بعض عناصر التصميم التقليدية تعيق التجربة من أن تكون مثالية. في ظل المنافسة مع Ghost of Yōtei القادمة من Sucker Punch، ستحتاج Ubisoft إلى دعم قوي بعد الإطلاق لضمان نجاح اللعبة.

التوافر

تصدر Assassin’s Creed Shadows في 20 مارس 2025 على PS5، Xbox Series X/S، الكمبيوتر الشخصي، Mac، Amazon Luna، وUbisoft+، مع إصدار قادم لأجهزة iPad لاحقًا.