شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر هذه الأفعال تعرض حسابك على الواتساب للحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت واتساب حظر ملايين المستخدمين حفاظا على سلامة وخصوصية مستخدميها لتوفير بيئة آمنة للتواصل بعيدا عن الجرائم الإلكترونية الاحتيالية عبر التطبيقات الذكية، مما يطرح تساؤل هام حول كيف تكتشف واتساب الحسابات المخالفة وتحظرها؟.

في إطار تفصيل نظامها الأمني ​​الاستباقي، تكشف واتساب أنها اعتمدت نهجًا متعدد الطبقات لتحديد الحسابات المتورطة في أنشطة ضارة وحظرها. تعمل أنظمة الكشف عن إساءة الاستخدام على ثلاث مراحل رئيسية وهم:

1.أثناء التسجيل: يتم الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة وحظرها عند التسجيل.

2.أثناء المراسلة: تراقب أنظمة واتساب الآلية السلوكيات غير الاعتيادية، مثل الرسائل الجماعية أو البريد العشوائي.

3. ملاحظات المستخدمين، يتابع واتساب أيضًا الحسابات التي يُبلغ عنها المستخدمون بسبب أنشطة مسيئة أو غير قانونية، ويتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسباب حظر حسابات واتساب

وأرجعت واتساب قرارها في حظر الحسابات الي السلوكيات المشبوهة او عند مخالفة شروط الخدمة، ويشمل ذلك إرسال رسائل جماعية أو رسائل مزعجة، أو الانخراط في عمليات احتيال، أو مشاركة معلومات مضللة، مع الأنشطة غير القانونية.

كما يحظر واتساب الحسابات المتورطة في أنشطة تُعتبر غير قانونية، فضلا عن شكاوى المستخدمين. الإبلاغ عن سلوك مسيء أو مضايق أو غير لائق.