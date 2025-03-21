شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من المشى للشقلبة.. شاهد روبوت أطلس يرقص البريك دانس والان مع تفاصيل الخبر

يُظهر روبوت أطلس الخاص بشركة أطلس ديناميكس عدة أنواع من حركات الجسم الكاملة، بدءًا من المشي وصولًا إلى الشقلبة وحتى رقص البريك دانس.

وقد قدمت بوسطن ديناميكس العديد من مقاطع الفيديو الرائعة على مر السنين، وها هي اليوم تعود إلينا بأحدث مثال على براعتها في مجال الروبوتات.

وطُوّرت هذه الحركات المختلفة باستخدام التعلم المعزز الذي استخدم التقاط الحركة والرسوم المتحركة كمواد أساسية ، وبهذه الوتيرة ستتمكن الروبوتات المستقبلية من التفوق علينا نحن البشر في الرقص والتدحرج، بالإضافة إلى التفوق علينا في التفكير يومًا ما.

ويُعد هذا الفيديو جزءًا من أبحاث بوسطن ديناميكس مع معهد الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ولكن هناك شركاء متعددون يدعمون عملها ، على سبيل المثال، تطرق جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى نموذج GR00T الخاص بالشركة للروبوتات خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر GTC 2025 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت بوسطن ديناميكس أمس عن تعميق تعاونها مع الشركة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات ، وتستخدم منصة الحوسبة Jetson Thor من NVIDIA لتشغيل "نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة ومتعددة الوسائط والتي تعمل بسلاسة مع وحدات التحكم في الجسم الكامل والتلاعب من Boston Dynamics".



